Winter lieben lernen: Kari Leibowitz’ Strategien gegen Winterblues

„Auch heute noch verspüre ich Wehmut, wenn der Sommer mit seinen langen Tagen endet, aber mittlerweile freue ich mich auf den Winter. Ich sehe diese Zeit als eine besondere Phase des Jahres, in der ich Dinge tun kann, die sonst oft zu kurz kommen.“ Laut Leibowitz kann genau diese Veränderung der eigenen Perspektive ein echter Gamechanger sein: „Wir unterschätzen oft, wie stark unsere Denkweisen und Interpretationen beeinflussen, wie objektive Umstände auf uns wirken“, erklärt die Sozialpsychologin. Statt sich nur auf die Einschränkungen der kalten Jahreszeit zu konzentrieren, lohnt es sich, ganz im Stil der Norweger:innen den Blick auf die schönen Möglichkeiten zu richten, die der Winter mit sich bringt.

„Tatsächlich fühlt sich manches sogar besser an, wenn es draußen dunkel und ungemütlich ist“, meint sie. In ein Café zu gehen und dort bei einer heißen Schokolade ein Buch zu lesen, zum Beispiel. „Das genießen wir nicht trotz der Kälte, sondern gerade wegen ihr noch ein bisschen mehr.“ Studien belegen zudem, dass Dunkelheit die Kreativität fördert: „Sie eignet sich gut für Intimität und offene Gespräche, zum Meditieren und Tagebuchschreiben, für Yoga im Kerzenlicht und natürlich auch für gemütliche Indoor-Programme wie Filmabende.“ Joggen oder Radfahren im Dunkeln ist vielleicht nicht so prickelnd. Doch statt darüber zu klagen, könne man die kalte Zeit hervorragend für Sauna- oder Thermenbesuche nutzen. Oder für neue Indoor-Hobbys. Leibowitz: „Ich töpfere im Winter viel lieber als im Sommer.“ Die positive psychologische Komponente dahinter: Finden wir heraus, was sich für uns gut anfühlt, wollen wir automatisch mehr davon in unseren Alltag integrieren und vermehren so auf lange Sicht die Wohlfühlmomente im Winter.