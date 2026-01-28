Aroma-Arbeit gegen Stress: Wenn Düfte und Berührung entspannen

Wenn ich mit einem Tropfen Lavendelöl in meiner Handfläche arbeite, weiß ich: Was einfach erscheint, hat tiefgreifende Wirkung. Aromatherapie ist mehr als Wellness oder Duftlampe. Es ist die gezielte Anwendung ätherischer Öle zur Förderung von körperlicher und seelischer Gesundheit – eine Praxis, die ich seit Jahren begleite, beobachte und lebe.

In meiner Arbeit sehe ich immer wieder, wie stark unser Körper auf Duft reagiert. Ein Hauch von Orange bringt die Augen zum Leuchten. Rosmarin hilft, morgens klar zu denken. Lavendel beruhigt, wenn der Tag zu turbulent war. Diese Reaktionen sind keine Einbildung – sie beruhen auf der direkten Verbindung zwischen unserem Geruchssinn und dem limbischen System, dem emotionalen Zentrum unseres Gehirns. Düfte gehen nicht erst durch den Verstand. Sie wirken sofort. Das können sich insbesondere Frauen zunutze machen, deren Alltag von Todo-Listen, Hektik oder Dauergrübeln geprägt ist. Laut WHO zählt chronischer Stress zu einem der größten Gesundheitsrisiken. Eine Möglichkeit, aus dem Hamsterrad auszubrechen, ist die AromaTouch Technique ® – eine Anwendung mit acht ausgewählten ätherischen Ölen.