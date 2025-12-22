Atmen und Loslassen

Ein hoher Altbau, bröckelnder Stuck, das Treppenhaus voller Geschichten. Hinter einer unscheinbaren Tür liegt ein puristischer Raum: eine Matratze, ein paar sorgfältig gefaltete Decken, keine esoterische Aufladung. Hier beginnt mein Versuch mit FBR Breathwork – einer Atemtechnik, die Anspannungen lösen und mehr Ruhe, Energie und Klarheit ins Leben bringen soll. Die Praktikerin begrüßt mich mit einer Wärme, die sofort Vertrauen weckt: Dominique Scharax ist eine der wenigen, die FBR in Österreich praktizieren. Die Mutter von vier Kindern hat ihre Ausbildung auf Bali und in Berlin absolviert. FBR, so erklärt sie mir, steht für Facilitated Breath Repatterning. Im Unterschied zu klassischen Methoden wie Box Breathing (auch bekannt als „Kastenatmung“ oder „Vier-Viertel-Atem“) oder dem aus dem Yoga bekannten Pranayama soll FBR tiefer gehen – in den Körper, ins Nervensystem, in gespeicherte Muster. Im Vorfeld musste ich – vertraulich – einen Fragebogen ausfüllen. Mein Wunsch? Ich möchte entspannter durchs Leben gehen. Nun versuche ich, mich auf das Unbekannte einzulassen.