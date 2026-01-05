Sieben unterschätzte Schlüssel für mehr Gesundheit und Energie

Wir ahnen es bereits: Es ist nicht egal, was wir essen, wie wir mit Stress umgehen und wie aktiv wir im Alltag sind. Doch kaum jemand legt diese Fakten so pointiert auf den Tisch wie Cordelia Schott: „Pizza ist kein Gemüse“, sagt die renommierte Orthopädin mit eigener Praxis in Essen. Sie hat soeben ein Buch veröffentlicht mit einer klaren Titelbotschaft: In „Gesundheit kannst du lernen“, erschienen bei Becker Joest Volk, verrät die Ärztin sieben Schlüssel für mehr Energie und Lebensfreude. Auch Schotts gleichnamiger Podcast überzeugt mit einer frischen, praxisnahen Sicht auf Gesundheit.

Ihre wichtigste Botschaft lautet: Wie wohl wir uns fühlen, haben wir größtenteils selbst in der Hand – durch bewusste Ernährung, regelmäßige Bewegung, erholsamen Schlaf, hormonelle Balance, ein starkes Mindset und den gezielten Einsatz innerer Energie. Schott liefert einen Kompass, der zu mehr Eigenverantwortung anregt. Der Mix aus ärztlichem Insiderwissen und alltagstauglichen Strategien trifft den Nerv der Zeit. Denn das Konzept fordert dazu auf, alte Denkmuster zu durchbrechen und Gesundheit aktiv zu erschaffen – für mehr Lebensqualität und nachhaltige Veränderung.

Stellen Sie sich vor, Sie laufen die Stiegen hoch, ohne nach Luft zu schnappen. Sie heben den Einkaufskorb, ohne dass der Rücken protestiert. Für viele klingt das wie Luxus. „Gesundheit ist unser kostbarster Besitz“, sagt Dr. Cordelia Schott – und sie weiß, wovon sie spricht. Seit über 20 Jahren ist die Fachärztin täglich für ihre Patient:innen da. Keine Medfluencerin mit schwer umsetzbaren Fitnesstipps, sondern eine Frau, die Medizin lebt. Mit Herz, Verstand und der festen Überzeugung: Jeder und jede kann lernen, gesund zu leben.

Cordelia Schott ist eine Ausnahmeerscheinung. In der von Männern dominierten Orthopädie hat sie sich nicht nur behauptet, sondern ist bis an die Spitze geklettert. Von der Kaffee kochenden Assistenzärztin bis zur Präsidentin der Fachgesellschaft IGOST (Interdisziplinäre Gesellschaft für orthopädische/unfallchirurgische und allgemeine Schmerztherapie). Ihr Rezept? Neugier, Mut und ein Satz, der sie durchs Leben trägt: „Lass doch mal schauen, wie weit ich komme, wenn ich es probiere.“