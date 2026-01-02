Wege zurück zu neuer Kraft

Die naheliegende Reaktion auf Erschöpfung ist Entspannung. Doch bei postviraler Müdigkeit ist Nichtstun allein nicht die Lösung – ebenso wenig wie die Idee, sich „wieder reinzukämpfen“. Mediziner:innen empfehlen stattdessen das Prinzip des Pacing. „Pacing bedeutet, Energie so einzuteilen, dass Überforderung vermieden wird“, erklären Feichtinger und Schirmohammadi. Sie raten Betroffenen: „Finden Sie heraus, wie viel Bewegung Sie vertragen, ohne dass es Ihnen danach schlechter geht. Machen Sie also frühzeitig Pausen, bevor Erschöpfung einsetzt!“ Ebenfalls wichtig: Auf Warnsignale wie Schwindel oder Zittern achten und die Aktivitäten an guten Tagen nicht übertreiben – auch wenn Sie sich schon besser fühlen. Danach stets ausreichende Erholungsphasen einplanen!