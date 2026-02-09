25 Jahre WOMAN: Traum-Shooting in PALMERS Lingerie gewinnen

Im Rahmen unseres 25 Jahre WOMAN Jubiläums verlosen wir mit PALMERS ein professionelles Fotoshooting in feinster PALMERS Lingerie – und feiern Sie Ihren ganz persönlichen #MyPerfectFit-Moment im Rampenlicht.

Mit einem Ganzkörperfoto teilnehmen und die Chance auf ein Fotoshooting sichern! Die entstehenden Bilder erscheinen in einer WOMAN-Strecke im Magazin.

Das Shooting findet in KW 13 in Wien statt und wird voraussichtlich einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Bitte beachten Sie daher, dass Sie sich für diesen Tag entsprechend Zeit einplanen sollten. Weitere Details zum genauen Ablauf erhalten Sie rechtzeitig nach der Auswahl.