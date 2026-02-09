25 Jahre WOMAN: Traum-Shooting in PALMERS Lingerie gewinnen

Es beginnt mit einem Gefühl. Wenn alles genau dort sitzt, wo es soll. Wenn nichts einschneidet, nichts verrutscht, nichts stört. Sondern trägt. Stützt. Umarmt. Die perfekte Passform ist kein Detail – sie ist die Basis für Haltung, Ausstrahlung und Selbstbewusstsein.
Mit #MyPerfectFit setzt PALMERS ein kraftvolles Zeichen: Lingerie soll sich der Frau anpassen - nicht umgekehrt. Neue, durchdachte Schnitte sorgen für verbesserten Halt, moderne Silhouetten und maximalen Komfort. Entwickelt, um unterschiedliche Körperformen optimal zu unterstützen – von zart bis kurvig.
PALMERS bietet Cups von A bis M und Unterbrustweiten von 60 bis 100. Ein starkes Versprechen: Jede Frau verdient ihre perfekte Passform. In den PALMERS Filialen nehmen sich erfahrene Spezialistinnen Zeit für Sie und finden mit Feingefühl und Expertise genau den BH, der wirklich passt – denn oft entscheidet ein Zentimeter über echten Komfort.#MyPerfectFit bedeutet mehr als die richtige Größe. Es bedeutet, sich in jedem Moment großartig zu fühlen. Sich frei zu bewegen. Sich gesehen zu fühlen.
PALMERS träumt von einer Welt, in der jede Frau – unabhängig von Größe, Form oder Stil – ihre individuelle Schönheit selbstbewusst lebt. Lingerie soll nicht nur Körpern passen, sondern Persönlichkeit unterstreichen. Sie soll Halt geben – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.
Exklusiv für WOMAN Leserinnen:
Mit dem Codewort WOMAN gibt es ab einem Einkauf von € 50,– ein Dolly-Höschen gratis*!
*Aktion gültig in teilnehmenden PALMERS-Filialen in Österreich vom 05.03.2026 bis 18.03.2026 bei Nennung des Codeworts „WOMAN”. Ausgenommen sind PALMERS-Outlets und der Onlineshop. Nicht gültig beim Kauf von Gutscheinen, PALMERS-Münzen und der MyPanties-Aktion. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten und Aktionen. Das Angebot gilt nur in Verbindung mit einem Einkauf ab € 50,- in teilnehmenden PALMERS-Filialen. Solange der Vorrat reicht. Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Jetzt mitmachen und in der WOMAN-Magazinstrecke erscheinen
Im Rahmen unseres 25 Jahre WOMAN Jubiläums verlosen wir mit PALMERS ein professionelles Fotoshooting in feinster PALMERS Lingerie – und feiern Sie Ihren ganz persönlichen #MyPerfectFit-Moment im Rampenlicht.
Mit einem Ganzkörperfoto teilnehmen und die Chance auf ein Fotoshooting sichern! Die entstehenden Bilder erscheinen in einer WOMAN-Strecke im Magazin.
Das Shooting findet in KW 13 in Wien statt und wird voraussichtlich einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Bitte beachten Sie daher, dass Sie sich für diesen Tag entsprechend Zeit einplanen sollten. Weitere Details zum genauen Ablauf erhalten Sie rechtzeitig nach der Auswahl.
Alle Abonnentinnen sichern sich eine zusätzliche Gewinnchance. Bitte geben Sie dafür unten einfach Ihre Abo-Nummer an.