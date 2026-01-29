Mit Magenta Tickets für Österreich vs. Norwegen gewinnen

In Kooperation mit Magenta, offizieller Premium Partner des österreichischen Nationalteams, verlosen wir exklusive Tickets für ein besonderes Fußballhighlight: Das Heimspiel des österreichischen Frauen-Nationalteams gegen Norwegen.
Magenta stellt dafür insgesamt 5×2 Tickets zur Verfügung, damit Sie live im Stadion mitfiebern können.
Österreich vs. Norwegen – Frauen-Nationalteam live erleben
Am 3. März 2026 trifft das österreichische Frauen-Nationalteam in der Datenpol Arena auf das Team aus Norwegen. Freuen Sie sich auf einen spannenden Fußballabend voller Einsatz, Teamgeist und Emotionen auf internationalem Niveau.
Seien Sie live im Stadion dabei und feuern Sie das österreichische Frauen-Nationalteam direkt vor Ort an.
Datum: 03. März 2026
Anpfiff: 18:00 Uhr
Ort: Datenpol Arena
Gewinn: 5×2 Tickets
Wir verlosen fünf Mal zwei Tickets, vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinner:innen.
Teilnahmeschluss: 26.02.2026; 12:59
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist exklusiv WOMAN Abonnent:innen vorbehalten.