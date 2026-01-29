Mit Magenta Tickets für Österreich vs. Norwegen gewinnen

Am 3. März 2026 trifft das österreichische Frauen-Nationalteam in der Datenpol Arena auf das Team aus Norwegen. Freuen Sie sich auf einen spannenden Fußballabend voller Einsatz, Teamgeist und Emotionen auf internationalem Niveau.

Seien Sie live im Stadion dabei und feuern Sie das österreichische Frauen-Nationalteam direkt vor Ort an.