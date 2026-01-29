Mit Magenta Tickets für Österreich vs. Norwegen gewinnen

In Kooperation mit Magenta
Subressort
Gewinnspiele
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
©ÖFB | Jasmin Walter
  1. home
  2. Aktionen
  3. Gewinnspiele

In Kooperation mit Magenta, offizieller Premium Partner des österreichischen Nationalteams, verlosen wir exklusive Tickets für ein besonderes Fußballhighlight: Das Heimspiel des österreichischen Frauen-Nationalteams gegen Norwegen.

Magenta stellt dafür insgesamt 5×2 Tickets zur Verfügung, damit Sie live im Stadion mitfiebern können.

Österreich vs. Norwegen – Frauen-Nationalteam live erleben

Am 3. März 2026 trifft das österreichische Frauen-Nationalteam in der Datenpol Arena auf das Team aus Norwegen. Freuen Sie sich auf einen spannenden Fußballabend voller Einsatz, Teamgeist und Emotionen auf internationalem Niveau.

Seien Sie live im Stadion dabei und feuern Sie das österreichische Frauen-Nationalteam direkt vor Ort an.

Blurred image background

 © ÖFB | Jasmin Walter

Wir verlosen fünf Mal zwei Tickets, vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinner:innen.

Teilnahmeschluss: 26.02.2026; 12:59

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist exklusiv WOMAN Abonnent:innen vorbehalten.

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen