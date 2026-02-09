Gewinnen Sie Tickets für Österreichs größtes Wohnerlebnis

Wer auf der Suche nach einer neuen Immobilie ist, findet auf der zeitgleich stattfindenden WIENER IMMOBILIEN MESSE fundierte Beratung und aktuelle Wohnprojekte. Der direkte Übergang zur WOHNEN & INTERIEUR ermöglicht es, räumliche Visionen unmittelbar weiterzudenken: von Grundrissen und Quadratmetern zu Materialien, Möbeln und Gestaltungsideen. So wird der Messebesuch zur ganzheitlichen Wohnreise – vom ersten Gedanken an ein neues Zuhause bis zur konkreten Einrichtung.