Zwischen Präzision, Kraft und Flow

Fortgeschrittene profitieren von Intermediate-Klassen, in denen präzise Technik, fließende Übergänge und kontrollierte Kraft im Mittelpunkt stehen. Komplexere Übungen mit höherer Intensität fördern Stabilität, Flexibilität und Körperkontrolle und heben das Training auf ein neues Level.



Zudem bietet ein neues Klassenformat, Reformer Burn, eine dynamische Ergänzung: Klassische Pilatesübungen werden mit Cardio-Elementen zu schnellen, fließenden Sequenzen kombiniert, die bei energiegeladener Musik die Herzfrequenz erhöhen und Core, Beine sowie Po intensiv kräftigen.