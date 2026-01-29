Zwischen Präzision, Kraft und Flow

RYSE Movement vereint Hot Yoga, Reformer Pilates und innovative Hot-Formate in einem modernen Studio im 1. Wiener Bezirk.
Besonders Reformer Pilates eignet sich für alle Altersgruppen und Fitnesslevels: Anfänger:innen bauen sicher ihre Grundlagen auf, stärken Haltung, Kraft und Mobilität durch gezielte Tiefenmuskulatur-Aktivierung – gelenkschonend und höchst effektiv.
Fortgeschrittene profitieren von Intermediate-Klassen, in denen präzise Technik, fließende Übergänge und kontrollierte Kraft im Mittelpunkt stehen. Komplexere Übungen mit höherer Intensität fördern Stabilität, Flexibilität und Körperkontrolle und heben das Training auf ein neues Level.
Zudem bietet ein neues Klassenformat, Reformer Burn, eine dynamische Ergänzung: Klassische Pilatesübungen werden mit Cardio-Elementen zu schnellen, fließenden Sequenzen kombiniert, die bei energiegeladener Musik die Herzfrequenz erhöhen und Core, Beine sowie Po intensiv kräftigen.
