Gewinnspiel: 5x2 Tickets für Kunst der Balance 2026 gewinnen!

Body & Mind Detox. Ein Tag für Frauen, die tiefer gehen wollen
Kunst der Balance 2026: Das Event rund um Achtsamkeit, bewusstes Leben und innere Ausgeglichenheit. Ein Tag für Körper, Geist und Wohlbefinden.
Am 25. April 2026 lädt WOMAN Balance zu einem besonderen Erlebnis ins Andaz Vienna ein. Unter dem Motto „Body & Mind Detox“ steht dieser Tag ganz im Zeichen von Achtsamkeit und Wohlbefinden.
Auf die Besucher:innen warten ein facettenreiches Programm mit hochkarätigen Bühnen-Talks, inspirierenden Workshop-Formaten und neuen Impulsen. Expert:innen aus den Bereichen Gesundheit, Mindfulness und Nachhaltigkeit teilen ihr Wissen und geben wertvolle Tipps für mehr Achtsamkeit im Alltag.
Kunst der Balance 2026
📅 Datum: 25. April 2026, 10–18 Uhr
📍 Ort: Andaz Vienna am Belvedere, Arsenalstraße 10, 1100 Wien
Einsendeschluss ist der 31.03.2026.
Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt.