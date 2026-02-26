Gewinnspiel: 5x2 Tickets für Kunst der Balance 2026 gewinnen!

Kunst der Balance 2026: Das Event rund um Achtsamkeit, bewusstes Leben und innere Ausgeglichenheit. Ein Tag für Körper, Geist und Wohlbefinden.

Am 25. April 2026 lädt WOMAN Balance zu einem besonderen Erlebnis ins Andaz Vienna ein. Unter dem Motto „Body & Mind Detox“ steht dieser Tag ganz im Zeichen von Achtsamkeit und Wohlbefinden.