Gewinnspiel: Ihre Anti-Aging-Routine von ISDIN für strahlende Haut

Mit den Jahren verliert unsere Haut an Elastizität, Leuchtkraft und Festigkeit. Falten werden sichtbarer, der Teint wirkt matter – typische Zeichen der Lichtalterung durch jahrelange Sonneneinstrahlung. Deshalb braucht reifere Haut oder Haut mit ersten sichtbaren Zeichen der Hautalterung eine Routine mit hochwirksamen Aktivstoffen, die reparieren, regenerieren und schützen.
Essential Cleansing – Eine gründliche Reinigung
Eine gründliche Reinigung ist der Schlüssel jeder wirksamen Pflegeroutine. Essential Cleansing entfernt Make-up, Sonnenschutz und Schmutzpartikel zuverlässig, ohne die Haut auszutrocknen.
Warum ist das so wichtig? Nur auf gereinigter Haut können Wirkstoffe optimal aufgenommen werden und ihre volle Wirkung entfalten. Die Haut ist geklärt, vorbereitet und aufnahmefähig für die nachfolgenden Pflegeprodukte.
Nachts – Retinal Intense & Age Reverse
ISDINCEUTICS Retinal Intense – Erneuert. Repariert. Beruhigt.
Der Star der Nacht: Retinal Intense, das Anti-Falten-Nachtserum mit Retinaldehyd – einer der wirksamsten Anti-Aging-Wirkstoffe.
3x wirksamer als Retinol¹
11x schnellere Umwandlung in die aktive Form in der Haut
Die Formel mit Retinaldehyd (0,1), Bakuchiol, Melatonin und Niacinamid erneuert die Haut, verbessert die Textur und reduziert Falten sichtbar. ²
Ergebnis: -43 % weniger Falten nach 4 Wochen³. Die Haut wirkt glatter, ebenmäßiger und regeneriert – über Nacht.
ISDINCEUTICS Age Reverse – Straffung & intensive Pflege
Age Reverse ist die ideale ergänzende Pflege für anspruchsvolle Haut. Die Creme unterstützt die Festigkeit, verbessert die Elastizität und versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit.
Wirkstoffe wie Melatonin und Carnosin helfen die Hautstruktur zu stärken und verleihen ein glatteres, gefestigtes Erscheinungsbild – für ein sichtbar revitalisiertes Hautgefühl am Morgen.
ISDINCEUTICS Hyaluronic Concentrate – Feuchtigkeit & Hautimmunsystem
Für einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt sorgt Hyaluronic Concentrate. Mit zwei Arten von Hyaluronsäure hydratisiert es intensiv, stärkt die Hautbarriere und unterstützt das Hautimmunsystem, damit Feuchtigkeit langfristig erhalten bleibt – für einen natürlcihen Filler-Effekt. Die Haut wirkt praller, elastischer und strahlender.
Lichtschutz = Pflicht
Wer Retinal verwendet, sollte tagsüber konsequent Sonnenschutz anwenden. Retinoide machen die Haut empfindlicher gegenüber UV-Strahlung – täglicher Schutz ist daher unerlässlich.
ISDIN Fusion Water MAGIC Repair – Schützt. Repariert. Regeneriert.
Der letzte Schritt vor dem Make-up: Fusion Water MAGIC Repair SPF 50. Dieser ultraleichte Sonnenschutz bietet umfassenden Schutz vor UVB-, UVA-Strahlen, blauem Licht und Umweltbelastung.
Die enthaltenen DNA Repairsomes reduzieren angesammelte Sonnenschäden um 65 %4
Stimuliert die Kollagenproduktion um 34 %5
Dieser Sonnenschutz schützt nicht nur – er repariert und unterstützt die Haut aktiv im Kampf gegen Photoaging. Die Textur ist federleicht, zieht sofort ein und eignet sich perfekt als Make-up-Basis.
Nachts wird die Haut erneuert. Tagsüber wird sie geschützt.
¹ Saurat JH et al. Topisches Retinaldehyd auf der menschlichen Haut: Biologische Wirkungen und Verträglichkeit. J Invest Dermatol. 1994 Dec;103(6):770-4. ² Szymaski Ł et al. A. Retinsäure und ihre Derivate in der Haut. Cells. 2020 Dec 11;9(12): 2660 ³Anwendungstest zur Bewertung von Wirksamkeit und Sicherheit von Retinal Intense mittels dermatologischen Untersuchungen, Gerätemessungen und Fragebögen zur Selbstevaluation bei 34 Probanden (41–70 Jahre) jeden Hauttyps, einschließlich empfindlicher Haut, bei einmaliger Anwendung über ⁴ und 12 Wochen. ISDIN. Data on file 2022. 4 Hilft, kumulierte Sonnenschäden an der Haut zu reparieren. Ex-vivo-Studie mit UVB-bestrahlten menschlichen Hautexplantaten, Produktanwendung, anschließende Photoreaktivierung mit blauem Licht. ISDIN, Date on fi le 2020. ⁵ Ex-vivo-Studie mit menschlichen Hautexplantaten, die mit dem Produkt behandelt und anschließend mit UVA bestrahlt wurden, und Messung von Kollagen I. ISDIN, Date on f i le 2020
Über uns: ISDIN – Innovation aus Spanien für gesunde Haut weltweit
ISDIN ist ein international führendes Dermatologie- und Lichtschutzlabor mit Sitz in Spanien. Seit 50 Jahren entwickelt das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit Dermatologen und Apothekern innovative Lösungen zur Pflege, Prävention und Erhaltung der Hautgesundheit – auch der Schleimhäute.
Modernste Formulierungen und angenehm anzuwendende Texturen sorgen für hohe Wirksamkeit und Therapietreue.
Heute ist ISDIN in über 60 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeitende.
Als erstes spanisches Labor wurde ISDIN für sein umfassendes Engagement in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit der B-Corp-Zertifizierung ausgezeichnet – ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem Handeln für Mensch, Gesellschaft und Planet.
Zudem wurde ISDIN in die inaugurale „Best Reputation“-Liste von Forbes Spain aufgenommen, die die 100 reputationsstärksten Unternehmen des Landes würdigt. Diese Anerkennung spiegelt die starke Position von ISDIN in den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft und Nachhaltigkeit wider – gestützt durch erneuerte B-Corp-Zertifizierung, höchste Auszeichnungen für Klimaschutz, Initiativen wie Bluewave Days zum Schutz des Mittelmeers sowie strategische Partnerschaften in der onkologischen Forschung und Patientenunterstützung.
Darüber hinaus zählt ISDIN laut Forbes zu den besten Arbeitgebern Spaniens und trägt Auszeichnungen wie Diversity Leading Company, Empowering Women’s Talent und Empresa Saludable.
Mehr unter isdin.com.