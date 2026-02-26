Gewinnspiel: Ihre Anti-Aging-Routine von ISDIN für strahlende Haut

ISDIN ist ein international führendes Dermatologie- und Lichtschutzlabor mit Sitz in Spanien. Seit 50 Jahren entwickelt das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit Dermatologen und Apothekern innovative Lösungen zur Pflege, Prävention und Erhaltung der Hautgesundheit – auch der Schleimhäute.

Modernste Formulierungen und angenehm anzuwendende Texturen sorgen für hohe Wirksamkeit und Therapietreue.

Heute ist ISDIN in über 60 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeitende.

Als erstes spanisches Labor wurde ISDIN für sein umfassendes Engagement in Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) mit der B-Corp-Zertifizierung ausgezeichnet – ein klares Bekenntnis zu nachhaltigem Handeln für Mensch, Gesellschaft und Planet.

Zudem wurde ISDIN in die inaugurale „Best Reputation“-Liste von Forbes Spain aufgenommen, die die 100 reputationsstärksten Unternehmen des Landes würdigt. Diese Anerkennung spiegelt die starke Position von ISDIN in den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft und Nachhaltigkeit wider – gestützt durch erneuerte B-Corp-Zertifizierung, höchste Auszeichnungen für Klimaschutz, Initiativen wie Bluewave Days zum Schutz des Mittelmeers sowie strategische Partnerschaften in der onkologischen Forschung und Patientenunterstützung.

Darüber hinaus zählt ISDIN laut Forbes zu den besten Arbeitgebern Spaniens und trägt Auszeichnungen wie Diversity Leading Company, Empowering Women’s Talent und Empresa Saludable.

Mehr unter isdin.com.