Gewinnen Sie einen von 10 „Alles Liebe“-Weinen

Machen Sie mit und gewinnen Sie einen von zehn exklusiven „Alles Liebe“-Weinen aus dem Weingut Hagn.
Ein Geschenk, das von Herzen kommt: Mit der liebevoll gestalteten Sonderedition „Alles Liebe“ verbindet das niederösterreichische Weingut Hagn fruchtigen Grünen Veltliner mit einer Botschaft, die immer passt.
Ob als kleine Aufmerksamkeit, persönliches Geschenk oder einfach zwischendurch – die Edition „Alles Liebe“ ist ein stilvoller Hingucker. Das schwarze, herzförmige Etikett wirkt dezent und zugleich ausdrucksstark, während der goldene Schriftzug eine warme, liebevolle Note vermittelt.
In der Flasche steckt der Grüne Veltliner Ried Antlasbergen: ein typisch fruchtiger Weißwein mit feiner Würze und dem charakteristischen „Veltlinerpfefferl“.
Das familiengeführte Weingut Hagn blickt auf mehr als 300 Jahre Weinbaugeschichte zurück. Tief verwurzelt im Weinviertel – genauer gesagt in Mailberg, Bezirk Hollabrunn – kennt man den Betrieb mittlerweile weit über die Landesgrenzen hinaus. Konsequente Qualitätsarbeit und gelebte Leidenschaft für den Weinbau bescheren den Hagns jährlich eine Vielzahl an Preisen und Prämierungen.
Zu gewinnen gibt es 10x1 Flasche Grüner Veltliner Ried Antlasbergen in der „Alles Liebe“-Edition.
Einsendeschluss: 04.06.2026; 23:59