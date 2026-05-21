Gewinnen Sie einen von 10 „Alles Liebe“-Weinen

Ob als kleine Aufmerksamkeit, persönliches Geschenk oder einfach zwischendurch – die Edition „Alles Liebe“ ist ein stilvoller Hingucker. Das schwarze, herzförmige Etikett wirkt dezent und zugleich ausdrucksstark, während der goldene Schriftzug eine warme, liebevolle Note vermittelt.

In der Flasche steckt der Grüne Veltliner Ried Antlasbergen: ein typisch fruchtiger Weißwein mit feiner Würze und dem charakteristischen „Veltlinerpfefferl“.