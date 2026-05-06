Gewinnspiel: 30 Jahre italienische Genusskultur in Wien!

Am 9. Februar 1996 eröffnete das Restaurant in der Himmelpfortgasse, unweit der Kärntner Straße, mit einer klaren Vision: Das Beste aus Italien nach Wien zu holen – nicht nur zu kochen, sondern zu kuratieren.

Zu diesem besonderen Anlass verlosen wir 2x1 Gutscheine im Wert von je 100€ für einen genussvollen Besuch!