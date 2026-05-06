Gewinnspiel: 30 Jahre italienische Genusskultur in Wien!

Das Danieli Restaurant feiert heuer sein 30-jähriges Jubiläum - drei Jahrzehnte voller kulinarischer Leidenschaft, Gastfreundschaft und authentischer italienischer Küche mitten in Wien.
Am 9. Februar 1996 eröffnete das Restaurant in der Himmelpfortgasse, unweit der Kärntner Straße, mit einer klaren Vision: Das Beste aus Italien nach Wien zu holen – nicht nur zu kochen, sondern zu kuratieren.
Zu diesem besonderen Anlass verlosen wir 2x1 Gutscheine im Wert von je 100€ für einen genussvollen Besuch!
Seit 30 Jahren steht das Danieli für hochwertige Zutaten, traditionelle Rezepte und moderne Interpretation der italienischen Küche. Ob hausgemachte Pasta, feine Fischgerichte oder klassische Desserts – hier wird jede Speise mit Liebe zum Detail zubereitet.
Das stilvolle Ambiente und die herzliche Atmosphäre machen das Restaurant zu einem echten Fixpunkt der Wiener Gastronomieszene: Perfekt für besondere Anlässe oder einen entspannten Abend voller Genuss.
Der Gewinn umfasst:
2x1 Gutschein im Wert von je 100€
Einsendeschluss: 28.05.2026; 23:59