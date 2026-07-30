Gewinnen Sie 1 von 2 exklusiven Skincare Packages der BEAUTYMANUFACTUR!

Ob für eine sofortige Straffung, intensive Regeneration oder den ultimativen Feuchtigkeitskick: Dieses Set ist die perfekte Symbiose aus innovativer Wirkstoffkosmetik und professioneller Hautpflege. Es vereint die gezielte Wirkung modernster Inhaltsstoffe mit höchstem Pflegekomfort für Ihr Gesicht.

Als absolutes Power-Trio glättet das CNC Power Lift Elixier mit Pullulan und Neuropeptiden spürbar die Haut. Die kostbare DORS absolute Creme liefert eine kompromisslose Anti-Aging-Pflege auf höchstem Niveau, während die fünf bdr Lift stretch Masken das Routine-Erlebnis wie eine professionelle Kosmetikbehandlung im heimischen Badezimmer abrunden.