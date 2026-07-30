Gewinnen Sie 1 von 2 exklusiven Skincare Packages der BEAUTYMANUFACTUR!

Von den alltäglichen Zeichen der Zeit zur jugendlichen Strahlkraft: Die Beauty-Expert:innen der BEAUTYMANUFACTUR haben ihr geballtes Fachwissen in einem luxuriösen Premium-Package vereint.
Wir verlosen 2 Exemplare dieses meisterhaft aufeinander abgestimmten Pflegesets im Wert von jeweils 244,40 Euro.
Ob für eine sofortige Straffung, intensive Regeneration oder den ultimativen Feuchtigkeitskick: Dieses Set ist die perfekte Symbiose aus innovativer Wirkstoffkosmetik und professioneller Hautpflege. Es vereint die gezielte Wirkung modernster Inhaltsstoffe mit höchstem Pflegekomfort für Ihr Gesicht.
Als absolutes Power-Trio glättet das CNC Power Lift Elixier mit Pullulan und Neuropeptiden spürbar die Haut. Die kostbare DORS absolute Creme liefert eine kompromisslose Anti-Aging-Pflege auf höchstem Niveau, während die fünf bdr Lift stretch Masken das Routine-Erlebnis wie eine professionelle Kosmetikbehandlung im heimischen Badezimmer abrunden.
Die Highlights:
Sofort-Lifting: Spürbare Straffung dank des innovativen CNC Power Lift Elixiers.
Luxus pur: Tiefenwirksame Regeneration durch die exklusive DORS absolute Creme.
Home-Spa Erlebnis: 5 bdr Lift stretch Masken für den schnellen, intensiven Frische-Boost.
Premium-Wert: Hochwertige Wirkstoffkosmetik mit einem Gesamtwert von über 240 Euro pro Set.
Sie möchten Ihre Skincare-Routine mit echter Experten-Pflege upgraden? Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus. Mit etwas Glück gehört eines der Beauty-Packages der BEAUTYMANUFACTUR bald Ihnen.
Einsendeschluss: 27.08.2026; 23:59 Uhr