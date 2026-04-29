Gewinnen Sie ein exklusives Kleid von Eurovision Song Contest-Moderatorin Victoria Swarovski

Die Designs vereinen klare Linien mit femininer Eleganz und einem Hauch Luxus und sind so vielseitig, dass sie sich mühelos vom Tag in den Abend stylen lassen. Ob moderne Zweiteiler, fließende Kleider oder perfekt geschnittene Blazer – die Kollektion steht für selbstbewusste Looks mit zeitloser Ästhetik. Dezente Swarovski-Kristalle setzen dabei elegante Akzente und verleihen ausgewählten Pieces das gewisse Extra.