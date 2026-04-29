Gewinnen Sie ein exklusives Kleid von Eurovision Song Contest-Moderatorin Victoria Swarovski

Glamour, der im Alltag funktioniert: Mit ORIMEI präsentiert Victoria Swarovski – bekannt als Eurovision Song Contest-Moderatorin – ihre erste eigene Fashion-Kollektion. Und Sie können ein exklusives Einzelstück; ein eigens mit Swarovski-Kristallen veredeltes Kleid, gewinnen!
Die Designs vereinen klare Linien mit femininer Eleganz und einem Hauch Luxus und sind so vielseitig, dass sie sich mühelos vom Tag in den Abend stylen lassen. Ob moderne Zweiteiler, fließende Kleider oder perfekt geschnittene Blazer – die Kollektion steht für selbstbewusste Looks mit zeitloser Ästhetik. Dezente Swarovski-Kristalle setzen dabei elegante Akzente und verleihen ausgewählten Pieces das gewisse Extra.
Ein besonderes Highlight: Am 16. Mai steht Victoria Swarovski in Wien als Moderatorin des Eurovision Song Contests auf der großen Bühne und sorgt dort für glamouröse Momente.
Jetzt haben Sie die Chance, ein exklusives Kleid aus der neuen Kollektion zu gewinnen – und sich Ihren persönlichen Glam-Moment zu sichern. Das besonderes Piece aus Victoria’s Kollektion wurde eigens mit Swarovski-Kristallen veredelt und ist ein Einzelstück!
Zu Gewinnen gibt es folgendes
1 x Kleid aus der ORIMEI by Victoria Swarovski Kollektion in Größe 38, veredelt mit Swarovski-Kristallen (Einzelstück).
Einsendeschluss: 21.05.2026; 23:59