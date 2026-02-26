Gewinnspiel zum Weltfrauentag bei OURS

Frau sein bedeutet Vielfalt.
Stärke und Sensibilität. Klarheit und Intuition. Tempo und Tiefe.
Wir sind Mütter, Töchter, Schwestern, Omas.
Freundinnen, Zuhörerinnen, Entscheiderinnen, Gründerinnen, Kreative, Leaderinnen, Wegbegleiterinnen.
Wir organisieren, wir führen, wir fühlen, wir wachsen — und geben dabei oft sehr viel.
Der Weltfrauentag erinnert uns daran, dass wir nicht nur für andere da sind.
Sondern auch für uns selbst.
Dass wir unseren Körper wahrnehmen dürfen.
Unsere Energie ernst nehmen dürfen.
Uns Raum nehmen dürfen — ohne Grund, ohne Rechtfertigung.
Deshalb möchte OURS 30 Reformer- oder Mat-Pilates Classes an Frauen verschenken, die sich bewusst Zeit für ihr Wohlbefinden nehmen möchten. Für jene, die viel tragen. Für jene, die Balance suchen. Und für jene, die genau richtig dort sind, wo sie stehen — und sich einfach etwas Gutes tun möchten.
Mitten in der Wiener Innenstadt ist OURS mehr als ein Pilates-Studio. Sobald Sie ankommen, bleibt die Stadt draußen.
Es sind Ihre 55 Minuten — und sie gehören nur Ihnen.
Die Reformer- und Mat-Classes werden von außergewöhnlich erfahrenen Teacher:innen begleitet, mit Fokus auf präzises, sicheres und wirkungsvolles Training. Unabhängig von Ihrem Level entsteht ein Raum, in dem Sie sich entwickeln können — ohne Druck, ohne Vergleich. Denn es geht nicht um Perfektion. Es geht um Sie, Ihren Körper und Ihr Wohlbefinden.
Gleichzeitig lebt OURS von Begegnung: eine Social Area zum Ankommen und Verweilen, Coffee oder Matcha vor oder nach der Class, ausgewählte Healthy Drinks und durchdachte Amenities, die Ihren Besuch unkompliziert und angenehm machen. Ob direkt weiter ins Business-Meeting oder noch eine Dusche nach der Class — alles darf leicht sein.
Sich bewegen.
Sich Zeit nehmen.
Sich verbunden fühlen.
Diese 55 Minuten sind keine Pause vom Leben.
Sie sind ein bewusster Teil davon.
Zum Weltfrauentag laden wir Sie ein, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen — nicht, weil Sie es sich verdienen müssen, sondern weil es selbstverständlich sein darf.
Bei OURS sind Sie genau richtig. 🤍
OURS - Find Joy In Simply Being