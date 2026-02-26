Gewinnspiel: Sunday Roast für 2 im Collina am Berg

Genussvoller Sonntag am Spittelberg!
Wir verlosen einen Tisch für zwei Personen beim beliebten Sunday Roast im Collina am Berg, inklusive Vorspeise, Dessert und Getränken nach Wahl. Jeden Sonntag von 11:30 bis 15:00 Uhr erwartet Sie ein herrlicher Sonntagsbraten, der den perfekten Abschluss der Woche verspricht.
Mitten am Wiener Spittelberg verbindet das Collina am Berg österreichische Produktqualität mit internationalen Einflüssen. Die Küche ist ehrlich, modern und saisonal mit besonderer Leidenschaft für Wild aus eigener Jagd sowie für charakterstarke Gerichte wie die knusprige Porchetta. Hier stehen Herkunft, Handwerk und bewusster Genuss im Mittelpunkt.
Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie einen entspannten Sonntag voller Geschmack und Atmosphäre gemeinsam mit Ihrer Lieblingsbegleitung.
Das können Sie gewinnen
Einen Tisch für 2 Personen beim Sunday Roast
Vorspeise, Dessert & Getränke nach Wahl inklusive
Vegetarische und vegane Optionen vorhanden
Einsendeschluss: 19.03.2026; 23:59