Gewinnspiel: Sunday Roast für 2 im Collina am Berg

Mitten am Wiener Spittelberg verbindet das Collina am Berg österreichische Produktqualität mit internationalen Einflüssen. Die Küche ist ehrlich, modern und saisonal mit besonderer Leidenschaft für Wild aus eigener Jagd sowie für charakterstarke Gerichte wie die knusprige Porchetta. Hier stehen Herkunft, Handwerk und bewusster Genuss im Mittelpunkt.