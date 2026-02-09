Jetzt Startplatz für den 38. Asics Österreichischen Frauenlauf sichern

Am 31. Mai 2026 verwandelt sich der Wiener Prater wieder in einen Ort voller Energie, Emotion und Gemeinschaft: Rund 30.000 Frauen und Mädchen stehen beim 38. ASICS Österreichischen Frauenlauf an der Startlinie – und machen das Event zu einem der größten Frauenläufe weltweit.
Here for more
Ist das Motto 2026. Es steht für den Wunsch, weiterzugehen – für neue Ziele, für Zusammenhalt, für den Mut, den ersten Schritt zu machen oder über sich hinauszuwachsen. Jede Teilnehmerin bringt ihre eigene Geschichte mit an die Startlinie – und genau das macht diesen Tag so besonders.
Here for my pace. Here for myself. Here for empowerment.
Jede Frau, jedes Mädchen ist HERE FOR MORE. Was dieses MORE für Sie bedeutet, entscheiden Sie selber.
Ganz gleich, wofür Ihr MORE steht – wir sind alle HERE FOR MORE.
WOMAN ist Medienpartnerin und verlost unter allen Leserinnen 1 von 25 Startplätzen für den ASICS Österreichischen Frauenlauf 2026.
Wählen Sie Ihre Distanz: 5 km oder 10 km Laufen oder 5 km Nordic Walking.
Jetzt mitmachen und Ihr persönliches „More“ entdecken.