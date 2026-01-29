Gewinnen Sie ein stilvolles Home-Upgrade für Ihr Zuhause!

©WECONhome GmbH
Sie lieben ein gemütliches und zugleich elegantes Wohnambiente? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Wir verlosen einen hochwertigen Kurzflor-Teppich in Creme-Weiß aus 100 % Schurwolle – das Modell „Hamptons THIRTYSIX“ von WECONhome!

Der edle Teppich verbindet zeitlose Eleganz mit natürlicher Wärme und verleiht jedem Raum eine stilvolle Atmosphäre. Dank seines schlichten Designs und der hochwertigen Verarbeitung wird er zum perfekten Blickfang – ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Home-Office.

Das können Sie gewinnen

  • Kurzflor-Teppich „Hamptons THIRTYSIX“ in Creme-Weiß

  • Größe: 140 x 200 cm

  • Gefertigt aus 100 % hochwertiger Schurwolle

  • Modernes, minimalistisches Design für ein harmonisches Wohngefühl

Blurred image background

 © WECONhome GmbH

Füllen Sie einfach das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich die Chance, diesen exklusiven Teppich für Ihr Zuhause zu gewinnen.

Teilnahmeschluss: 26.02.2026; 23:59

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist exklusiv WOMAN Abonnent:innen vorbehalten.

