Gewinnen Sie einen Kurzurlaub im ****s Hotel Lebensquell Bad Zell

Gewinnen Sie einen unvergesslichen Kurzurlaub für zwei Personen im Lebensquell Bad Zell und genießen Sie eine Auszeit voller Entspannung, Genuss und Wohlbefinden.
Ihr Aufenthalt umfasst eine Übernachtung mit zwei Tagen Aufenthalt inklusive unseres Lebensquell-Genusspakets mit Halbpension, köstliche Nachmittagsmehlspeisen sowie ein 5-Gang-Genuss-Dinner vom Buffet. Lassen Sie sich in unserem großzügigen Wellnessbereich mit Sauna- und Wasserwelten verwöhnen und gönnen Sie sich Momente der Ruhe und Erholung.
Für noch mehr Entspannung können Sie zudem unsere Kosmetik-Abteilung entdecken und sich mit professionellen Behandlungen rundum verwöhnen lassen.
Unser Haus liegt mitten im idyllischen Mühlviertel und bietet damit den perfekten Rahmen, um Natur, Ruhe und Erholung in vollen Zügen zu genießen. Tauchen Sie ein in die besondere Atmosphäre unseres Hotels, tanken Sie neue Energie und erleben Sie, wie Genuss, Erholung und Wohlbefinden harmonisch zusammenkommen.
Einsendeschluss: 12.02.2026; 23:59
****s Hotel Lebensquell
Lebensquellplatz 1 | 4283 Bad Zell | Tel. 07263/7515
www.lebensquell-badzell.at | office.hotel@lebensquell-badzell.at