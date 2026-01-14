Wir verlosen ein Schmuck-Set von BRUNA!

Zeitlose Eleganz und organische Formen stehen im Mittelpunkt des Ondine Schmuck-Sets von Bruna, das wir aktuell verlosen. Die beiden Schmuckstücke – die Ondine Medium Earrings und die dazu passende Ondine Necklace – vereinen moderne Klarheit mit einer sanften, von der Natur inspirierten Ästhetik.
Die Ondine Medium Earrings setzen ein elegantes Statement, ohne aufdringlich zu sein. Sie lassen sich mühelos im Alltag tragen und verleihen auch schlichteren Outfits eine besondere Note.
Die Ondine Necklace greift die organische Formensprache auf und ergänzt die Ohrringe harmonisch – gemeinsam entstehen ruhige, aber ausdrucksstarke Akzente.
Bruna steht für zeitloses Design, hochwertige Materialien und Schmuckstücke für jeden Anlass. Das Ondine Set verkörpert genau diese Haltung: modern, feminin und bewusst reduziert.
Mit diesem Gewinnspiel haben Sie die Möglichkeit, ein Schmuck-Set zu gewinnen, das Stil und Persönlichkeit auf subtile Weise unterstreicht.
Einsendeschluss: 05.02.2026; 23:59