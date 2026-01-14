Wir verlosen ein Schmuck-Set von BRUNA!

Zeitlose Eleganz und organische Formen stehen im Mittelpunkt des Ondine Schmuck-Sets von Bruna, das wir aktuell verlosen. Die beiden Schmuckstücke – die Ondine Medium Earrings und die dazu passende Ondine Necklace – vereinen moderne Klarheit mit einer sanften, von der Natur inspirierten Ästhetik.