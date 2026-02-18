25 Jahre WOMAN – Die Steiermark feiert mit

Freuen Sie sich auf eine genussvolle Reise durch das grüne Herz Österreichs:

Gewinnen Sie einen unvergesslichen Aufenthalt für zwei Personen – inklusive herzlicher Gastfreundschaft, kulinarischer Highlights und beeindruckender Natur – oder sichern Sie sich exklusive steirische Schmankerln für zuhause. Ob Wein, Thermen, Berge oder charmante Städte – jede Region präsentiert ihre schönsten Seiten und lädt zum Entdecken ein.