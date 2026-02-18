25 Jahre WOMAN – Die Steiermark feiert mit

Seit einem Vierteljahrhundert begeistert WOMAN mit inspirierenden Geschichten, starken Persönlichkeiten und besonderen Momenten. Dieses Jubiläum wird nun gebührend gefeiert – und die Steiermark feiert mit! Gemeinsam wird ein besonderes Zeichen für Genuss, Lebensfreude und regionale Vielfalt gesetzt.
Freuen Sie sich auf eine genussvolle Reise durch das grüne Herz Österreichs:
Gewinnen Sie einen unvergesslichen Aufenthalt für zwei Personen – inklusive herzlicher Gastfreundschaft, kulinarischer Highlights und beeindruckender Natur – oder sichern Sie sich exklusive steirische Schmankerln für zuhause. Ob Wein, Thermen, Berge oder charmante Städte – jede Region präsentiert ihre schönsten Seiten und lädt zum Entdecken ein.
Blühendes Lebensgefühl: Frühling in der Oststeiermark – einfach kostbar
Wenn der Frühling in der Oststeiermark Einzug hält, verwandelt sich die Region in ein einziges Blütenmeer. Zarte Apfelblüten tauchen die Hügel in Weiß und Rosé, die Hirschbirne zeigt ihre charakterstarke Blüte – wild, ursprünglich und voller Leben. Leuchtende Krokusse, elegante Frühlingsknotenblumen und die seltene Schachblume setzen farbenfrohe Akzente. Dieses Zusammenspiel aus Duft, Farbe und Sonne macht die Region zur Bühne für die wohl schönste Blüte Österreichs.
Ein besonderes Highlight setzt heuer das Jubiläumsblütenfest – 40 Jahre Apfelstraße am 26. April in Puch bei Weiz
Gefeiert wird entlang der traditionsreichen Steirische Apfelstraße mit regionalen Köstlichkeiten, Musik und frühlingshafter Feststimmung – ein Pflichttermin für alle, die die Apfelblüte in ihrer ganzen Pracht erleben möchten. Bei milden Temperaturen macht Bewegung in der Natur wieder richtig Freude: Wandern auf sanften Hügeln, Radfahren durch blühende Obstgärten – für jeden Geschmack und jede Kondition finden sich passende Strecken. Zahlreiche Ausflugsziele laden dazu ein, entdeckt zu werden, von Aussichtspunkten bis hin zu kulturellen Besonderheiten. Und natürlich darf die Kulinarik nicht fehlen: Regionale Spezialitäten, frische Frühlingsküche und echte Gastfreundschaft machen jeden Aufenthalt genussvoll. Die Oststeiermark zeigt sich jetzt von ihrer duftigsten, lebendigsten Seite. Einfach kostbar.
MITFEIERN & GEWINNEN!
Das Boutique Hotel Erla liegt direkt am idyllischen Stubenbergsee in der Oststeiermark und verbindet stilvolle Eleganz mit herzlicher Gastfreundschaft. Umgeben von sanfter Hügellandschaft ist es der perfekte Ort zum Ankommen, Abschalten und Genießen.
Die liebevoll gestalteten Zimmer und Suiten bieten modernen Komfort und traumhaften Seeblick. Spaziergänge am Wasser, Aktivitäten in der Natur oder entspannte Stunden auf der Seeterrasse sorgen für erholsame Auszeiten. Im Restaurant Erla stehen regionale, saisonale Produkte im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Genusserlebnis durch ausgewählte österreichische Weine und spannende Abenteuer in „Erla’s Escape Rooms“.
Tourismusverband Oststeiermark
Geschäftsführer Dr. Stefan Schindler
Schloss 1 | 8225 Pöllau
Tel.: +43 3335 47 147
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