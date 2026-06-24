25 Jahre WOMAN – Südsteiermark - Dort wo die Seele aufblüht

Subressort
Gewinnspiele
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©Südsteiermark Tourismus – Lukas Elsneg
  1. home
  2. Aktionen
  3. Gewinnspiele

Die Südsteiermark ist ein Ort, an dem der Alltag in den Hintergrund rückt und das Schöne wieder mehr Raum bekommt. Sanfte Weinberge, malerische Weinstraßen und beeindruckende Ausblicke schaffen eine Kulisse, die entschleunigt und inspiriert. Hier entsteht jenes Gefühl von Leichtigkeit, nach dem wir uns oft sehnen.

Die Südsteiermark verbindet Genuss, Erholung und besondere Erlebnisse auf einzigartige Weise. Ob bei einer Wanderung durch die Weinlandschaft, einer Radtour mit Panoramablick oder bei genussvollen Stunden auf einer sonnigen Terrasse mitten in den Weinbergen. Dazu kommt eine Herzlichkeit, die Gäste nicht nur willkommen heißt, sondern bleiben lässt.

Blurred image background

 © Südsteiermark Tourismus – Lukas Elsneg

Auch kulinarisch begeistert die Südsteiermark mit ihrem unverwechselbaren Charakter. Ausgezeichnete Weine, regionale Spezialitäten und eine vielfältige Genusskultur laden dazu ein, das Leben mit allen Sinnen zu genießen. Traditionelle Buschenschänke, Gaststätten und Fine Dining Lokale zeigen dabei die ganze kulinarische Vielfalt der Südsteiermark. Kunst, Kultur und traditionelles Handwerk verleihen der Südsteiermark zusätzliche Facetten und machen sie zu einer Destination, die zu jeder Jahreszeit inspiriert.

Wer die Südsteiermark besucht, nimmt mehr mit als schöne Erinnerungen: ein Lebensgefühl voller Genuss, Leichtigkeit und echter Lebensfreude.

Blurred image background

 © Südsteiermark Tourismus – Lukas Elsneg

Die Südsteiermark.

Ein Lebensgefühl, das bleibt.

Erlebnis-Urlaub für 2 Personen gewinnen!

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen