25 Jahre WOMAN – Südsteiermark - Dort wo die Seele aufblüht

Auch kulinarisch begeistert die Südsteiermark mit ihrem unverwechselbaren Charakter. Ausgezeichnete Weine, regionale Spezialitäten und eine vielfältige Genusskultur laden dazu ein, das Leben mit allen Sinnen zu genießen. Traditionelle Buschenschänke, Gaststätten und Fine Dining Lokale zeigen dabei die ganze kulinarische Vielfalt der Südsteiermark. Kunst, Kultur und traditionelles Handwerk verleihen der Südsteiermark zusätzliche Facetten und machen sie zu einer Destination, die zu jeder Jahreszeit inspiriert.