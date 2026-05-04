Gewinnen Sie 2 x 2 VIP-Tickets für das hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag!

Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für die exklusive „friends of hitschies“-Area vom 23. bis 25. Mai – inklusive Zugang zu den Sideevents und einem extra-süßen hitschies Candy Paket.

Zusätzlich sorgen die Sideevents im Werzers Bootshaus (23. & 24. Mai) für echtes Summer-Feeling direkt am Wasser.

Kein Glück? Kein Stress.

Sichern Sie sich Ihr Ticket direkt auf beach-woerthersee.at: Mit dem Code HEYFRIENDS erhalten Sie ein 1+1 Ticket – gültig bis 21.05.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück das volle VIP-Erlebnis genießen – oder sich Ihr Ticket einfach selbst sichern.