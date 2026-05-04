Gewinnen Sie 2 x 2 VIP-Tickets für das hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag!

Mehr Sommer geht nicht: Beach, Beats und beste Vibes am Wörthersee.
Beim hitschies MASTERS Pörtschach powered by Kelag treffen internationale Top-Teams auf echte Festival-Atmosphäre – mit spannenden Matches, Sideevents und echtem Urlaubsfeeling direkt am See. Und natürlich ist auch für genug hitschies Candy vor Ort gesorgt.
Das erwartet Sie vor Ort:
22. Mai (Freitag): Qualifikation & Auftaktmatches
23. Mai (Samstag): Start Hauptbewerb & erste Highlights
24. Mai (Sonntag): Top-Spiele, Viertel- & Halbfinale, volle Stimmung
25. Mai (Montag): Finalspiele & große Entscheidung
Wir verlosen 2 x 2 VIP-Tickets für die exklusive „friends of hitschies“-Area vom 23. bis 25. Mai – inklusive Zugang zu den Sideevents und einem extra-süßen hitschies Candy Paket.
Zusätzlich sorgen die Sideevents im Werzers Bootshaus (23. & 24. Mai) für echtes Summer-Feeling direkt am Wasser.
Kein Glück? Kein Stress.
Sichern Sie sich Ihr Ticket direkt auf beach-woerthersee.at: Mit dem Code HEYFRIENDS erhalten Sie ein 1+1 Ticket – gültig bis 21.05.
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück das volle VIP-Erlebnis genießen – oder sich Ihr Ticket einfach selbst sichern.
Einsendeschluss: 10.05.2026; 23:59