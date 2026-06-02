Gewinnspiel: BIOGENA AESTHETICS Premium Prokollagen & Hyaluron+

Das hochwertige Starterbundle von BIOGENA AESTHETICS vereint eine durchdachte 30-Tage-Beauty-Routine mit innovativen Inhaltsstoffen und modernem Beauty-Know-how. Die vegane Alternative zu klassischem Kollagen kombiniert 160 mg GREENIURONIC® Hyaluronsäure aus Tremella-Pilzextrakt mit einem speziell entwickelten ProKollagen Blend, GlamourBeauty Blend und AntiOx Blend. Enthalten sind unter anderem Glycin, L-Prolin, L-Lysin, Vitamin C, Biotin, Selen und Zink – sorgfältig abgestimmt für Ihre tägliche Beauty-Routine. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei, während Biotin und Zink zur Erhaltung normaler Haut beitragen.