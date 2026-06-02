Gewinnspiel: BIOGENA AESTHETICS Premium Prokollagen & Hyaluron+

Sie wünschen sich strahlende Haut, einen natürlichen Glow und eine Beauty-Routine, die sich unkompliziert in Ihren Alltag integrieren lässt? Dann machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich die Chance auf eines von zwei BIOGENA AESTHETICS Premium ProKollagen & Hyaluron+ Starterbundles!
Das hochwertige Starterbundle von BIOGENA AESTHETICS vereint eine durchdachte 30-Tage-Beauty-Routine mit innovativen Inhaltsstoffen und modernem Beauty-Know-how. Die vegane Alternative zu klassischem Kollagen kombiniert 160 mg GREENIURONIC® Hyaluronsäure aus Tremella-Pilzextrakt mit einem speziell entwickelten ProKollagen Blend, GlamourBeauty Blend und AntiOx Blend. Enthalten sind unter anderem Glycin, L-Prolin, L-Lysin, Vitamin C, Biotin, Selen und Zink – sorgfältig abgestimmt für Ihre tägliche Beauty-Routine. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei, während Biotin und Zink zur Erhaltung normaler Haut beitragen.
Der angenehm fruchtige Geschmack von Kirsche und Rose macht die tägliche Anwendung zu einem besonderen Wohlfühlmoment. Zusätzlich enthält das Starterbundle eine hochwertige Signature-Flasche als stilvollen Begleiter für Ihre tägliche Glow-Routine.
Das Set umfasst zwei Packungen Premium ProKollagen & Hyaluron+ für insgesamt 30 Tage und bietet damit den idealen Einstieg in die Welt von BIOGENA AESTHETICS.
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Zu gewinnen gibt es 2x BIOGENA AESTHETICS Premium ProKollagen & Hyaluron+ Starterbundle im Wert von je € 79,90.