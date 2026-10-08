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Cozy durch den Winter: 3 x 100 € für die C&A Knitwear Kollektion gewinnen

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©C&A
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Kuschelige Strickteile gehören zur kalten Jahreszeit einfach dazu.

Warme Strickteile, weiche Materialien und vielseitige Layering Looks machen die kalte Jahreszeit gleich noch ein bisschen schöner. Die neue Knitwear Kollektion von C&A setzt auf warme Materialien, unterschiedliche Strickstrukturen und vielseitige Pieces, die sich unkompliziert kombinieren lassen.

Passend zur neuen Winterkollektion von C&A verlosen wir 3 Gutscheine im Wert von je 100 €.

Damit können Sie sich Ihre liebsten Knitwear Pieces sichern und Ihren Winterlook ganz nach Ihrem Geschmack zusammenstellen. Ob kuscheliger Pullover, Cardigan oder ein ganz anderes neues Lieblingsteil: Mit etwas Glück wartet schon bald Ihr persönliches Fashion Update auf Sie.

Jetzt mitmachen und einen von drei C&A Gutscheinen im Wert von je 100 € gewinnen!

Einsendeschluss: 21.10.2026; 23:59 Uhr