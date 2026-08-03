Das Almliesl Hüttenglück! Mitmachen & Urlaub gewinnen

„Ich habe mein Hüttenglück in den Bergen gesucht & ALMLIESL gefunden“
ALMLIESL – Hat die Almhütten & Chalets die jeder will, aber keiner findet!
Freiheit und Natur pur – das wünschen sich die Almliesl Gäste für ihren Urlaub in den Bergen. Ruhe & Natur mit allen Sinnen erleben - das ist bei einem Bergurlaub mit Almliesl oberstes Gebot. Ganz egal, ob die Wahl auf eine einsame Almhütte oder ein charmantes Chalet für die ganze Familie fällt, bei Almliesl stehen authentische Lieblingsplätze und Rückzugsorte mit dem gewissen Etwas am Urlaubsprogramm.
Eine handverlesene Auswahl an Almhütten, Bergchalets & Landhäuser wartet darauf entdeckt zu werden. Die Urlaubsunterkünfte für Selbstversorger sind in jedem Fall authentisch und „Sowas von echt!“.
Mitmachen & langes Auszeit-Wochenende im SalzburgerLand gewinnen
Nur wenig bringt so viel Erholung wie eine Auszeit in den Bergen. In diesem Sinne gibt es hier und jetzt die einzigartige Chance 3 Nächte im komfortablen Berg-Chalet in der Salzburger Sportwelt in Eben in Pongau, zu gewinnen. Bis zu 6 Personen genießen zwischen alpinem Schick, Sauna & Dachstein-Blick die Natur und die umliegende Bergwelt.
Freuen Sie sich auch auf diese Highlights:
weitläufige Garten mit plätscherndem Brunnen
Terrasse & gemütlichen Sonnenliegen
Kachelofenromantik
Naturbadeteich am Bauernhof der Eigentümer
Weitere Infos & Details zum Gewinn: HIER
Und so funktioniert's:
Einfach folgende Frage richtig beantworten und schon sind Sie dabei:
Wie viele Jahre Erfahrung hat Almliesl in der Vermietung von Almhütten & Landhäuser?
Die Antwort finden Sie unter www.almliesl.com!
Unter allen richtigen Einsendungen wird eine Gewinnerin/ ein Gewinner ermittelt und informiert.
Der Gewinn gilt für den Sommer/Herbst 2026 & Sommer/Herbst 2027, außerhalb der Hochsaison, exklusive Nebenkosten, Verpflegung An- & Anreise. Eine Barablöse des Gewinns ist nicht möglich!
Ihr Rückzugsort wartet!
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Wir freuen uns auf Sie!
Bis bald in den Bergen, deine Almliesln.
Top-Tipp: Bestes Geschenk!
Ob Muttertag, Geburtstag oder Hochzeitstag - ein Anlass für echte Urlaubsfreude steht immer vor der Türe.
Mit dem individuellen „print@home“ Urlaubsgutschein von Almliesl haben Sie immer ein besonderes Geschenk mit WOW-Effekt zur Hand.
KONTAKT:
Almliesl Touristik GmbH
Saalfeldnerstraße 14, 5751 Maishofen
ÖSTERREICH
Urlaubsinfo & gratis Katalog:
Tel: +43 (0)6542 / 80480
Mail: office@almliesl.com
Web: www.almliesl.com