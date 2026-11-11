St. Martins Therme & Lodge: Gewinnen Sie Ihre Auszeit!

Schon bei der Ankunft beginnt die Auszeit: Die persönliche Relax! Liege in der exklusiven Lounge ist vorbereitet, Bademantel, Badetuch und Badekorb warten darauf, zum Lieblingsplatz des Tages zu werden.

Dazwischen? Viel Zeit für all das, was guttut.

Ein Sprung ins warme Thermalwasser. Ein Saunagang in der Saunalandschaft mit Blick in die Natur. Ein genussvoller Moment auf der Liege. Oder einfach das wunderbare Gefühl, einmal einen ganzen Tag lang im eigenen Rhythmus zu leben.