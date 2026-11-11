St. Martins Therme & Lodge: Gewinnen Sie Ihre Auszeit!

Relax! Aber richtig. Wo Wellness auf Natur trifft und aus einer kleinen Auszeit ein ganz besonderes Erlebnis wird.
Gewinnen Sie einen Relax! Tagesurlaub – DAS ORIGINAL in der St. Martins Therme & Lodge!
Im Herzen des burgenländischen Seewinkels liegt ein Ort, an dem die Natur den Takt vorgibt: die St. Martins Therme & Lodge. Zwischen Wasser, Weite und einzigartiger Landschaft verbindet sich hier entspannte Wellness mit außergewöhnlichen Naturerlebnissen und einer Atmosphäre, die vom ersten Moment an entschleunigt.
Warme Thermalwasserbecken, wohltuende Saunen, stilvolle Rückzugsorte und die faszinierende Landschaft rund um den Nationalpark - Neusiedler See machen St. Martins zu einem besonderen Refugium für alle, die sich gerne eine genussvolle Pause gönnen.
Ob ein entspanntes Wochenende, ein Wellnessurlaub oder einfach ein Tag ganz für sich: St. Martins lässt Urlaub auf die schönste Art beginnen.
Ein Tag, der ganz mir gehört
Wer das besondere St. Martins Gefühl für einen Tag erleben möchte, findet mit dem Relax! Tagesurlaub – DAS ORIGINAL die perfekte Gelegenheit - ganz egal ob allein oder zu zweit.
Schon bei der Ankunft beginnt die Auszeit: Die persönliche Relax! Liege in der exklusiven Lounge ist vorbereitet, Bademantel, Badetuch und Badekorb warten darauf, zum Lieblingsplatz des Tages zu werden.
Dazwischen? Viel Zeit für all das, was guttut.
Ein Sprung ins warme Thermalwasser. Ein Saunagang in der Saunalandschaft mit Blick in die Natur. Ein genussvoller Moment auf der Liege. Oder einfach das wunderbare Gefühl, einmal einen ganzen Tag lang im eigenen Rhythmus zu leben.
Wer zwischendurch Lust auf eine kulinarische Pause bekommt, kann sich mit dem inkludierten Gourmetgutschein verwöhnen lassen.
Und weil besondere Momente gerne länger dauern, warten auch die exklusiven Relax! Bereiche darauf, entdeckt zu werden: die See-Sauna mit direktem Zugang zum Badesee, die Infrarotkabine und die Sunset Terrasse. In den Sommermonaten lädt die Relax! Lounge Outdoor auf Summer Island zum entspannten Aufenthalt am Wasser ein.
Urlaubsfeeling, das bleibt
Ein Tag in der St. Martins Therme & Lodge kann vieles sein: Wellnessauszeit, Genussmoment, kleine Flucht aus dem Alltag oder einfach ein Geschenk an sich selbst.
Ein Tag. Viele Lieblingsmomente. Und dieses wunderbare Gefühl, gerade genau am richtigen Ort zu sein.
Gewinnen Sie einen Relax! Tagesurlaub – DAS ORIGINAL in der St. Martins Therme & Lodge!