Gewinnen Sie Urlaubsgefühl für zu Hause!

©Schachner
Die 67 Selected Stays in Niederösterreich reichen von historischen Schlössern über charmante Bauernhöfe bis zu außergewöhnlichen Hide-aways mitten in der Natur.
Was sie verbindet? Besondere Architektur, herzliche Gastfreundschaft und regionale Kulinarik. Hier ist die Unterkunft nicht nur Ausgangspunkt für einen Urlaub, sondern selbst das Reiseziel. Ankommen, durchatmen und noch eine Nacht länger bleiben.
Gewinnen Sie ein liebevoll zusammengestelltes Selected-Stays-Paket, das ein Stück Urlaubsgefühl nach Hause bringt und Lust auf die nächste Auszeit macht.