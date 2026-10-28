25 Jahre WOMAN – Skifahren, genießen, abschalten – Ihr Winter in Schladming-Dachstein

Manchmal braucht es gar nichtviel. Klare Winterluft, ein bisschen Abstand vom Alltag und Zeit, die nicht schon verplant ist. In Schladming-Dachstein in der Steiermark lässt sich genau das wunderbar verbinden - mit Skivergnügen, genussvollen Einkehrschwüngen und entspannten Momenten abseits der Piste.
Wer gerne auf Skiern unterwegs ist, findet mit der Schladminger 4-Berge-Skischaukel rund um Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen und Reiteralm abwechslungsreiche Möglichkeiten für einen Wintertag am Berg. Die vier miteinander verbundenen Skiberge sind Teil von Ski amadé und verbinden Pistenerlebnis mit beeindruckendem Bergpanorama.
Auch die Gastgeber der Region machen es leicht, den Alltag für ein paar Tage hinter sich zu lassen. Moderne Wellnessbereiche, gemütliche Rückzugsorte und passende Angebote verbinden Bewegung mit Erholung. Ob zu zweit, mit Freundinnen oder mit der Familie – hier darf Urlaub unkompliziert sein.
Denn manchmal ist genau das die beste Auszeit. Draußen Winter erleben, drinnen abschalten und dazwischen einfach genießen. So fühlt sich Winter in Schladming-Dachstein an.
MITFEIERN & ERLEBNISURLAUB GEWINNEN!
Hotel nōa Schladming
2 Personen, 2 Nächte inkl. Genussfrühstück & 5-Gänge-Abendmenü
1× JetPeel Behandlung pro Person
1× Kryo-Kältekammer pro Person
1× Private Cinema Erlebnis inkl.
1 Glas Champagner pro Person
Gültig bis Oktober 2027 (Ausnahme: Weihnachten/Silvester, THE NIGHTRACE und Openings)
Tourismusverband Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8960 Schladming
info@schladming-dachstein.at