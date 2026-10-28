25 Jahre WOMAN – Skifahren, genießen, abschalten – Ihr Winter in Schladming-Dachstein

Auch die Gastgeber der Region machen es leicht, den Alltag für ein paar Tage hinter sich zu lassen. Moderne Wellnessbereiche, gemütliche Rückzugsorte und passende Angebote verbinden Bewegung mit Erholung. Ob zu zweit, mit Freundinnen oder mit der Familie – hier darf Urlaub unkompliziert sein.

Denn manchmal ist genau das die beste Auszeit. Draußen Winter erleben, drinnen abschalten und dazwischen einfach genießen. So fühlt sich Winter in Schladming-Dachstein an.