Gewinnen & Genießen: Festliche Weinmomente aus Österreich

Schauen wir auf das, was uns verbindet – auf unseren österreichischen Wein.
Wenn wir zusammensitzen und miteinander eine gute Zeit verbringen, ist einer immer mit dabei. Beim romantischen Abend, bei der Familie im Gasthaus oder beim Spieleabend mit Freund*innen. Herkunftsgeschützter, österreichischer Qualitätswein und Sekt Austria gehören einfach zu uns - und machen aus gemeinsamen Momenten ein Fest.
Für jedes Fest der passende Tropfen
Ob prickelnd, weiß, rot oder süß – in den Schatzkisten der österreichischen Winzer*innen wartet für jedes Lieblingsgericht und jede Feststimmung der passende Tropfen. Sekt Austria sorgt mit seiner feinen Perlage für den perfekten Start in jede Feier. Elegante Weißweine, allen voran der kultige Wiener Gemischte Satz oder ein aromatischer Riesling aus Niederösterreich, glänzen zu Fischgerichten aller Art. Kommt ein klassischer Schweinsbraten auf den festlichen Tisch, macht ein kräftiger Gemischter Satz zu seinen deftigen Aromen besonders gute Figur.
Fruchtig-würzige Rotweine aus dem Burgenland wiederum umschmeicheln herzhafte Gerichte und sorgen auch bei einem gemütlichen Abend für eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre. Wenn sich das Jahr dem Ende neigt und die Häuser nach Zimt, Braten und frisch gebackenen Keksen duften, begleiten feine Weine auch die Weihnachtstafel – vom Anstoßen unter dem Christbaum bis zur knusprigen Weihnachtsgans.
Zwischen Gläsern und Tellern: ein kleines Zeichen, hinter dem viel steckt
Wo auch immer Sie miteinander genießen, liegt auf dem Tisch, oft unbemerkt zwischen Gläsern und Tellern, ein Verschluss mit der rot-weiß-roten Banderole. Ein kleines Zeichen für die Vielfalt unserer Landschaften und für Menschen mit der Erfahrung von Generationen.
Einsendeschluss: 30.11.2026, 23:59 Uhr