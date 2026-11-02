Gewinnen & Genießen: Festliche Weinmomente aus Österreich

Ob prickelnd, weiß, rot oder süß – in den Schatzkisten der österreichischen Winzer*innen wartet für jedes Lieblingsgericht und jede Feststimmung der passende Tropfen. Sekt Austria sorgt mit seiner feinen Perlage für den perfekten Start in jede Feier. Elegante Weißweine, allen voran der kultige Wiener Gemischte Satz oder ein aromatischer Riesling aus Niederösterreich, glänzen zu Fischgerichten aller Art. Kommt ein klassischer Schweinsbraten auf den festlichen Tisch, macht ein kräftiger Gemischter Satz zu seinen deftigen Aromen besonders gute Figur.