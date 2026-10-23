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Die Beauty der Zukunft: Wie KI unser Einkaufserlebnis verändert

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Wie künstliche Intelligenz die Beauty-Welt verändert: Ein Insider-Talk über Innovationen und das Einkaufserlebnis von morgen.

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Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

Von personalisierter Beratung via QR-Code bis zur Produktentwicklung: L’Oréal geht neue Wege. Beim „Consumer Goods Forum“ in Wien erlebte WOMAN-Chefredakteurin Michaela Strachwitz, wie KI und generative Inhalte das Einkaufserlebnis verändern. Mit Fabrice Megarbane, President der Consumer Products Division bei L’Oréal, sprach sie über die Entwicklungen, die unsere Art, Beauty zu entdecken und zu kaufen, in Zukunft prägen.

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