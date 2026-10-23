Die Beauty der Zukunft: Wie KI unser Einkaufserlebnis verändert

Von personalisierter Beratung via QR-Code bis zur Produktentwicklung: L’Oréal geht neue Wege. Beim „Consumer Goods Forum“ in Wien erlebte WOMAN-Chefredakteurin Michaela Strachwitz, wie KI und generative Inhalte das Einkaufserlebnis verändern. Mit Fabrice Megarbane, President der Consumer Products Division bei L’Oréal, sprach sie über die Entwicklungen, die unsere Art, Beauty zu entdecken und zu kaufen, in Zukunft prägen.