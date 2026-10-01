Angst vor dem Applaus: So besiegen Sie das Imposter Syndrom

Die Musik verstummt. Der letzte Sprung sitzt. Sekunden später fällt der Vorhang, und das Publikum applaudiert. Trotzdem denkt die Tänzerin nur einen einzigen Satz: „Heute haben sie Gott sei Dank noch nichts gemerkt.“

Warum fühlen sich 70 Prozent aller Menschen trotz beruflicher Erfolge oft wie Hochstapler:innen? Wieso haben sie Angst davor, dass anderen auffallen könnte, dass sie gar nicht so kompetent oder selbstbewusst sind, wie sie wirken? Schuld daran ist das sogenannte Imposter-Syndrom. Das Paradoxe daran: Es trifft häufig jene Menschen, die ausgesprochen gut sind in dem, was sie tun. Ärztinnen. Unternehmerinnen. Professorinnen. Künstlerinnen. Frauen, die Verantwortung übernehmen, Karriere machen, Projekte leiten – und dennoch überzeugt sind, ihren Erfolg eher Glück als Können zu verdanken.