Krebs knacken: Eine Wissenschaftlerin sagt dem Brustkrebs den Kampf an

Wie entscheidend solche wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, beweist ein Blick auf Statistiken. Die relative 5-Jahres-Überlebensrate bei Brustkrebs liegt laut Winkler derzeit bei fast 90 Prozent. Das heißt, dass Patient:innen im Vergleich zu Menschen ohne Krebs nach fünf Jahren eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, noch zu leben. Es kommt aber auf das Stadium bei der Diagnose an. „Metastasierter Brustkrebs gilt in der Regel als nicht mehr heilbar“, sagt die Forscherin. Allerdings: Moderne Therapien können die Erkrankung heute oft über Jahre kontrollieren und die Lebensqualität erhalten. „Je besser man versteht, welche Tumorzellen überhaupt streuen können, wann im Krankheitsverlauf das passiert und was sie in einem fremden Organ zum Anwachsen bringt, desto gezielter lassen sich Therapien entwickeln, die genau das verhindern können“, betont Winkler und ergänzt: „Bei Brustkrebs sind die häufigsten Zielorte von Metastasen die Knochen, gefolgt von Lunge, Leber und Gehirn, seltener auch die Haut.

Zu den größten Risikofaktoren für Brustkrebs zählen neben genetischer Veranlagung unter anderem Rauchen, Alkoholkonsum, das jeweilige Alter, dichtes Brustdrüsengewebe sowie eine frühe erste Regelblutung oder späte Menopause. Auch eine Hormonersatztherapie, der Zeitpunkt der ersten Schwangerschaft und Übergewicht können den Ausschlag geben.

Den Willen, Dingen auf den Grund zu gehen, hat die Wissenschaftlerin schon früh im Leben verspürt. „Ich wollte schon immer in die Forschung, weil ich gerne in die Tiefe bohre.“ Bis sie in ihrem heutigen Job gelandet ist, hat Winklers Karriereweg aber dennoch ein paar Kurven genommen. Zuerst studierte sie nämlich Pharmazie und arbeitete in einer Apotheke. Dort kam sie dann bereits in Kontakt mit Krebspatient:innen. Und letztlich führte sie – nach einem sechsjährigen Aufenthalt in den USA – ein Doktorat an der Universität Heidelberg zu ihrer heutigen Forschung. Der verbreiteten Tendenz des sukzessive abnehmenden Frauenanteils mit steigender Karrierestufe zum Trotz wird Winklers Forschung heute international beachtet. Wichtig ist ihr ein gesamtheitlicher Blick auf die Betroffenen. Krebserkrankungen sollten ihr zufolge nicht isoliert betrachtet werden. „Eine Tumorerkrankung betrifft den ganzen Menschen, den gesamten Körper.“ Daher sei es wichtig, die individuellen Patient:innen zu sehen und nicht alle nach dem gleichen Schema F zu behandeln.