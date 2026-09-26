Gelassen führen: Warum weniger Kontrolle oft mehr bewirkt

Es gibt Begriffe, die schon beim Hören Unbehagen auslösen – Mikromanagement gehört zweifellos dazu. Der Führungsstil gilt als Sinnbild für Kontrolle statt Vertrauen und ist bei Mitarbeiter:innen entsprechend unbeliebt. Dennoch ist er erstaunlich weit verbreitet: Ob Konzern, Mittelstand oder Start-up – in vielen Unternehmen prägt Mikromanagement noch immer den Arbeitsalltag.

Typisch sind engmaschige Kontrolle, die ständige Einmischung in Detailfragen, permanente Rückfragen und kaum Entscheidungsspielraum für Mitarbeiter:innen. Wer davon betroffen ist, erkennt die Muster meist schnell. Sätze wie „Nimm mich hier bitte in cc“, „Hast du das schon erledigt?“ oder „Das entscheidest nicht du“ gehören zum Alltag.

Die Folgen sind gravierend: Vertrauen schwindet, Eigenverantwortung geht verloren, und die Motivation sinkt. Wo jeder Schritt kontrolliert wird, bleibt kaum Raum für Kreativität, Eigeninitiative oder Innovation. Im schlimmsten Fall entsteht ein Klima der Angst, in dem Beschäftigte nur noch Dienst nach Vorschrift leisten.