MUT beginnt mit Intuition!

Der renovierte Lancôme-Flagshipstore an der ChampsÉlysées in Paris ist an diesem Vormittag Mitte Mai voller Journalist:innen und Influencer:innen aus aller Welt. Kurz zuvor hat Vania Lacascade auf der Bühne eine der wichtigsten Innovationen des Hauses präsentiert – die neue „Absolue Longevity MD“, eine Linie, die nicht darauf abzielt, sichtbare Zeichen der Hautalterung zu korrigieren, sondern dank aktueller Erkenntnisse aus der Longevity-Forschung die Haut unterstützen soll, länger gesund und widerstandsfähig zu bleiben. Ein paar Stunden nach dem Launch treffe ich die Global Brand President von Lancôme zum Gespräch. Die studierte Pharmazeutin führt eine der bekanntesten Luxusmarken der Welt, war zuvor Innovationschefin des L’Oréal-Konzerns und hat berufliche Stationen in Shanghai und London hinter sich. Doch statt über Erfolg oder Karriereleiter spricht sie über etwas anderes: Intuition, mutige Entscheidungen und ihre Art von Leadership.