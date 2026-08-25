Manager der Gefühle

Wenn Klaschinski über Gefühle spricht, spürt man sofort: Das ist mehr als Theorie. Ausgerechnet eine Erfahrung, bei der er beinahe sein Leben verlor, brachte den damals 38-Jährigen zu der Frage, wie intensiv er es eigentlich lebte. „Ich bin beim Kiten aus zehn Meter Höhe auf den Boden gefallen und dachte, ich sterbe jetzt.“ Klaschinski spricht von einem „Reset-Moment“. Danach begann er sich zu fragen: Was fehlt in meinem Leben? Was möchte ich noch erfahren – und fühlen? „Ich fühlte mich oft leer und habe gar nicht gemerkt, dass ich selbst Gefühle weggedrängt habe.“ Er erzählt von einer schweren Kindheit, von Gewalt und davon, viel zu früh Verantwortung übernommen zu haben. „Um zu überleben, habe ich meine Gefühle in den Keller gepackt. Ich wollte nie wieder diese Ohnmacht erleben.“

Als Jugendlicher begann er zu ringen. „Als Leistungssportler habe ich ein Stück weit zu meiner Selbstwirksamkeit zurückgefunden.“ Auch Frauen empfiehlt er Kampfsport – nicht zuletzt, um einen Zugang zu ihrer Wut zu finden und zu lernen, sich auch körperlich abzugrenzen. „Wut wird bei Frauen nicht gerne gesehen. Dabei ist sie eine wichtige Emotion, die uns hilft, uns durchzusetzen. Bei Männern ist das gesellschaftlich viel eher akzeptiert.“

Ein weiterer Schritt, um Gefühle anzunehmen und innere Muster zu durchbrechen, war für Klaschinski ein dreitägiges Dunkel-Retreat: Ohne die gewohnten Reize und Ablenkungen im Außen fühlte er sich zunächst wie ein Ertrinkender, der nach Halt sucht. Lange verdrängte Gefühle brachen hervor: Panik, Trauer, Verletzlichkeit.