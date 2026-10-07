Gewinnen Sie 50 Euro für Ihren CEWE Adventskalender

Die Vorweihnachtszeit wird noch persönlicher: CEWE bringt neue Adventskalender Ideen für 2026 und verbindet Lieblingsfotos mit kleinen Überraschungen für jeden Tag. Machen Sie jetzt mit und gewinnen Sie einen 50 Euro Gutschein von CEWE.
Neue Adventskalender Ideen von CEWE
Ein Adventskalender gehört für viele zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Besonders persönlich wird er, wenn sich hinter den Türchen nicht nur kleine Überraschungen, sondern auch gemeinsame Erinnerungen verstecken. CEWE bietet dafür in diesem Jahr gleich zwei neue Möglichkeiten.
Neu im Sortiment ist der Premium Puzzle Adventskalender mit eigenem Foto und 500 Teilen. Hinter den 24 Türchen warten nach und nach die Teile eines individuell gestalteten Fotopuzzles. So wächst Tag für Tag das persönliche Lieblingsmotiv, bis am 24. Dezember das vollständige Puzzle entsteht. Das Puzzle wird mit dem eigenen Wunschfoto gestaltet und kommt in einer hochwertigen Klappbox mit Magnetverschluss.
Ebenfalls neu ist der XXL Foto Adventskalender mit Poster Collage. Hinter jedem Türchen kommt ein persönliches Foto zum Vorschein. Gleichzeitig entsteht eine individuelle Poster Collage, die auch nach der Adventszeit noch an besondere Momente erinnert.
Adventskalender für jeden Geschmack
Neben den Neuheiten bietet CEWE eine große Auswahl an weiteren Adventskalendern, die mit eigenen Fotos individuell gestaltet werden können.
Wer die Adventszeit gerne mit einer süßen Überraschung genießt, kann zwischen verschiedenen Adventskalendern mit Schokolade wählen. Persönliche Fotos machen den Kalender zu einem individuellen Begleiter durch die Vorweihnachtszeit.
Auch Adventskalender ohne Schokolade stehen zur Auswahl. Hier sorgen persönliche Bilder hinter den Türchen für jeden Tag für eine kleine Erinnerung und machen die Zeit bis Weihnachten besonders persönlich.
Noch mehr Gestaltungsfreiheit bieten die Adventskalender zum Selbstbefüllen von CEWE. Die einzelnen Fächer können mit kleinen Geschenken, persönlichen Botschaften oder anderen Überraschungen gefüllt und mit eigenen Fotos kombiniert werden.
Neu ist außerdem ein Preisvorteil bei größeren Bestellmengen: Bereits ab fünf Stück gibt es fünf Prozent Preisvorteil.
Gewinnen Sie einen 50 Euro Gutschein von CEWE
Sie möchten Ihre Vorweihnachtszeit mit einem persönlichen Adventskalender gestalten? Dann machen Sie jetzt mit.
Wir verlosen einen CEWE Gutschein im Wert von 50 Euro. Die Gewinnerin oder der Gewinner kann selbst entscheiden, welches Produkt bei CEWE damit bestellt werden soll.
Vielleicht wird es ja einer der persönlichen Adventskalender, der die Vorfreude auf Weihnachten in diesem Jahr noch ein bisschen größer macht.
Einsendeschluss: 26.11.2026, 23:59 Uhr