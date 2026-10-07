Gewinnen Sie 50 Euro für Ihren CEWE Adventskalender

Noch mehr Gestaltungsfreiheit bieten die Adventskalender zum Selbstbefüllen von CEWE. Die einzelnen Fächer können mit kleinen Geschenken, persönlichen Botschaften oder anderen Überraschungen gefüllt und mit eigenen Fotos kombiniert werden.

Neu ist außerdem ein Preisvorteil bei größeren Bestellmengen: Bereits ab fünf Stück gibt es fünf Prozent Preisvorteil.