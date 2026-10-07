Gewinnen Sie Tickets für „MAMMA MIA!“ bei den Seefestspielen Mörbisch

„Die neue Inszenierung soll auch jene Besucher animieren, noch einmal nach Mörbisch zu kommen, die bereits vor drei Jahren begeistert waren“, erklärt Generalintendant Alfons Haider: „Darüber hinaus wollen wir all jenen Gelegenheit geben, eines der erfolgreichsten Musicals überhaupt bei uns zu sehen, denen wir 2023 absagen mussten, da wir gänzlich ausverkauft waren.“

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