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Gewinnen Sie 1 von 2 exklusiven SHEKO Adventskalendern im Wert von jeweils 250 Euro

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Adventkalender Sheko

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Genussvoll durch die Weihnachtszeit ganz ohne schlechtes Gewissen: Das Hamburger Unternehmen SHEKO bringt erstmals einen eigenen Adventskalender auf den Markt. Wir verlosen 2 Exemplare der streng limitierten Erstausgabe für eine rundum ausgewogene Adventszeit.

Statt Mini-Artikel, die sonst üblicherweise in der Schublade verschwinden, setzt SHEKO auf echten Mehrwert für den Alltag: Die 24 Türchen bieten die perfekte Balance zwischen schneller Nährstoffversorgung und feiertagstauglichem Genuss – entwickelt für Frauen, die sich eine unkomplizierte Ernährung ohne Verzicht wünschen. Und weil gute Routinen ansteckend sind, greifen bei vielen auch die Partner mit zu.

Die Highlights des Adventskalenders:

  • Originalgrößen & Vielfalt: Drei Produkte in voller Größe (u. a. Ballaststoffpulver und Probiotika-Kapseln) und 11 verschiedene Shake-Varianten als Einzelproben im Doppelpack.

  • Exklusive Neuheiten: Der neue SHEKO-Riegel sowie eine neue Shake-Sorte noch vor dem offiziellen Verkaufsstart.

  • Nützliche Extras: Langlebige und nützliche Alltagsbegleiter wie ein Coffee-to-go-Becher aus Edelstahl, ein elektrischer Milchaufschäumer und ein 30-Euro-Gutschein für den Onlineshop.

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 © SHEKO

Sie möchten genussvoll und gestärkt durch die Adventszeit steuern? Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus. Mit etwas Glück gehört einer der SHEKO Adventskalender bald Ihnen!

Einsendeschluss: 29.10.2026, 23:59 Uhr