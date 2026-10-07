Gewinnen Sie 1 von 2 exklusiven SHEKO Adventskalendern im Wert von jeweils 250 Euro

Statt Mini-Artikel, die sonst üblicherweise in der Schublade verschwinden, setzt SHEKO auf echten Mehrwert für den Alltag: Die 24 Türchen bieten die perfekte Balance zwischen schneller Nährstoffversorgung und feiertagstauglichem Genuss – entwickelt für Frauen, die sich eine unkomplizierte Ernährung ohne Verzicht wünschen. Und weil gute Routinen ansteckend sind, greifen bei vielen auch die Partner mit zu.