Gewinnen Sie 1 von 2 exklusiven SHEKO Adventskalendern im Wert von jeweils 250 Euro

AI generated©SHEKO
Genussvoll durch die Weihnachtszeit ganz ohne schlechtes Gewissen: Das Hamburger Unternehmen SHEKO bringt erstmals einen eigenen Adventskalender auf den Markt. Wir verlosen 2 Exemplare der streng limitierten Erstausgabe für eine rundum ausgewogene Adventszeit.
Statt Mini-Artikel, die sonst üblicherweise in der Schublade verschwinden, setzt SHEKO auf echten Mehrwert für den Alltag: Die 24 Türchen bieten die perfekte Balance zwischen schneller Nährstoffversorgung und feiertagstauglichem Genuss – entwickelt für Frauen, die sich eine unkomplizierte Ernährung ohne Verzicht wünschen. Und weil gute Routinen ansteckend sind, greifen bei vielen auch die Partner mit zu.
Die Highlights des Adventskalenders:
Originalgrößen & Vielfalt: Drei Produkte in voller Größe (u. a. Ballaststoffpulver und Probiotika-Kapseln) und 11 verschiedene Shake-Varianten als Einzelproben im Doppelpack.
Exklusive Neuheiten: Der neue SHEKO-Riegel sowie eine neue Shake-Sorte noch vor dem offiziellen Verkaufsstart.
Nützliche Extras: Langlebige und nützliche Alltagsbegleiter wie ein Coffee-to-go-Becher aus Edelstahl, ein elektrischer Milchaufschäumer und ein 30-Euro-Gutschein für den Onlineshop.
Sie möchten genussvoll und gestärkt durch die Adventszeit steuern? Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus. Mit etwas Glück gehört einer der SHEKO Adventskalender bald Ihnen!
Einsendeschluss: 29.10.2026, 23:59 Uhr