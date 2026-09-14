Feminist Futures Forever: Freier Eintritt mit WOMAN!

Ines Doujak, Hera, 2008 Belvedere, Wien, 2017 Ankauf von der Künstlerin©Johannes Stoll/ Belvedere, Wien
Diese Ausstellung macht feministische Kunst für alle zugänglich: Entdecken Sie „Feminist Futures Forever“ beim WOMAN Wochenende im Belvedere 21 – mit freiem Eintritt und der Chance auf exklusive Führungen!
Von 6. bis 8. November 2026 lädt WOMAN zu einem besonderen Wochenende rund um Kunst, Feminismus und neue Perspektiven ein.
Das Highlight: Mit der aktuellen WOMAN Ausgabe genießen Sie an allen drei Tagen freien Eintritt ins Belvedere 21. Einfach das Magazin an der Kassa vorzeigen und kostenlos das Museum entdecken.
Im Mittelpunkt steht die neue Ausstellung „Feminist Futures Forever“, die am 5. November eröffnet und damit an diesem Wochenende ganz frisch zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt die Vielfalt feministischer Kunst über Generationen hinweg: Die ausgestellten Werke arbeiten Vergangenheit kritisch auf, verhandeln unsere Gegenwart und stellen laute Forderungen an eine gemeinsame Zukunft. In diesem Sinne ist der Titel der Ausstellung auch als Appell für neue mögliche Perspektiven zu verstehen: Feminist Futures Forever!
Also: WOMAN einpacken, vorbeikommen und das Belvedere 21 bei freiem Eintritt entdecken!
Exklusive WOMAN Führungen gewinnen
Sie möchten noch tiefer in „Feminist Futures Forever“ eintauchen? WOMAN verlost Plätze für drei exklusive Führungen durch die Ausstellung.
Dabei erfahren Sie mehr über ausgewählte Werke, die Geschichten dahinter und die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler:innen.
Diese Termine stehen zur Auswahl:
Freitag, 6. November 2026, 16:30 Uhr (mit Kunstvermittlerin)
Samstag, 7. November 2026, 15:00 Uhr (mit Kuratorin)
Sonntag, 8. November 2026, 13:00 Uhr (mit Kunstvermittlerin)
Pro Termin werden 20 Plätze vergeben.
Jetzt mitmachen!
Wählen Sie Ihren gewünschten Termin und sichern Sie sich mit etwas Glück einen Platz bei einer der exklusiven WOMAN Führungen durch „Feminist Futures Forever“.
Wir wünschen viel Glück und ein inspirierendes WOMAN Wochenende im Belvedere 21!