Feminist Futures Forever: Freier Eintritt mit WOMAN!

Von 6. bis 8. November 2026 lädt WOMAN zu einem besonderen Wochenende rund um Kunst, Feminismus und neue Perspektiven ein.

Das Highlight: Mit der aktuellen WOMAN Ausgabe genießen Sie an allen drei Tagen freien Eintritt ins Belvedere 21. Einfach das Magazin an der Kassa vorzeigen und kostenlos das Museum entdecken.

Im Mittelpunkt steht die neue Ausstellung „Feminist Futures Forever“, die am 5. November eröffnet und damit an diesem Wochenende ganz frisch zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt die Vielfalt feministischer Kunst über Generationen hinweg: Die ausgestellten Werke arbeiten Vergangenheit kritisch auf, verhandeln unsere Gegenwart und stellen laute Forderungen an eine gemeinsame Zukunft. In diesem Sinne ist der Titel der Ausstellung auch als Appell für neue mögliche Perspektiven zu verstehen: Feminist Futures Forever!

Also: WOMAN einpacken, vorbeikommen und das Belvedere 21 bei freiem Eintritt entdecken!