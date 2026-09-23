Gewinnen Sie ein Period Care Paket von The Female Company

Das Gewinnpaket von The Female Company besteht aus mehreren Produkten für unterschiedliche Situationen während Ihrer Periode.

Sleep Set

Das Sleep Set aus Period Shorts und Tanktop ist für die Nacht gedacht und bietet mit extra langer Saugeinlage und Auslaufschutz bis zu zwölf Stunden Tragekomfort.

Extra Strong Slip Seamless

Der nahtlose Extra Strong Slip passt sich dem Körper an und kombiniert eine schwebende Saugeinlage mit spezieller Nahtverarbeitung gegen seitliches Auslaufen.

Extra Strong Slip 2.0

Der Extra Strong Slip 2.0 verbindet hohe Saugkraft mit einem klassischen Slip Schnitt und verfügt über eine spezielle Nahtverarbeitung, die seitliches Auslaufen verhindern soll.

Ultra Strong Slip 2.0

Der Ultra Strong Slip 2.0 kombiniert besonders hohe Saugkraft mit einem verbesserten Fit und einem weichen Tragegefühl.

Wetbag Leo

Die Wetbag im Leo Design ist ideal für unterwegs und bietet Platz für bis zu drei Period Pantys, die darin sicher verstaut werden können.