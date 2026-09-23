Gewinnen Sie ein Period Care Paket von The Female Company

Komfort während der Periode trifft auf praktische Begleiter für Tag und Nacht: Jetzt haben Sie die Chance ein umfangreiches Paket von The Female Company mit verschiedenen Period Pantys, einem Sleep Set und einer praktischen Wetbag gewinnen.
Die Periode gehört zum Leben und darf sich dabei so unkompliziert und angenehm wie möglich anfühlen. Genau hier setzt The Female Company mit Periodenunterwäsche für unterschiedliche Bedürfnisse und Saugstärken an.
Es wartet jetzt ein umfangreiches Paket auf Sie, mit dem Sie verschiedene Modelle ausprobieren können. Von nahtloser Periodenunterwäsche für den Alltag über besonders saugstarke Varianten bis hin zum passenden Set für die Nacht ist alles dabei.
Das können Sie gewinnen
Das Gewinnpaket von The Female Company besteht aus mehreren Produkten für unterschiedliche Situationen während Ihrer Periode.
Sleep Set
Das Sleep Set aus Period Shorts und Tanktop ist für die Nacht gedacht und bietet mit extra langer Saugeinlage und Auslaufschutz bis zu zwölf Stunden Tragekomfort.
Extra Strong Slip Seamless
Der nahtlose Extra Strong Slip passt sich dem Körper an und kombiniert eine schwebende Saugeinlage mit spezieller Nahtverarbeitung gegen seitliches Auslaufen.
Extra Strong Slip 2.0
Der Extra Strong Slip 2.0 verbindet hohe Saugkraft mit einem klassischen Slip Schnitt und verfügt über eine spezielle Nahtverarbeitung, die seitliches Auslaufen verhindern soll.
Ultra Strong Slip 2.0
Der Ultra Strong Slip 2.0 kombiniert besonders hohe Saugkraft mit einem verbesserten Fit und einem weichen Tragegefühl.
Wetbag Leo
Die Wetbag im Leo Design ist ideal für unterwegs und bietet Platz für bis zu drei Period Pantys, die darin sicher verstaut werden können.
Für Tag, Nacht und unterwegs
Mit den unterschiedlichen Produkten sind Sie für verschiedene Situationen während Ihrer Periode ausgestattet. Der Seamless Slip lässt sich unauffällig unter Kleidung tragen, die Extra Strong und Ultra Strong Pantys bieten zusätzliche Saugkraft für stärkere Tage und das Sleep Set ist speziell für die Nacht gedacht. Die Wetbag ergänzt das Paket als praktischer Begleiter für unterwegs.
Sie möchten das komplette Paket von The Female Company gewinnen? Dann machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich Ihre Chance auf das Period Care Set.
Einsendeschluss: 22.10.26, 23:59 Uhr