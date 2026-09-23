Gewinnen Sie ein WOMAN Statement-Paket samt Jahresabo

Wir verlosen wir ein komplettes Paket: das Statement T-Shirt in Weiß aus schwerer Bio-Baumwolle im lässigen Oversized Fit, die passende Statement Cap in Rosa und dazu Socken in der Farbe Amethyst Orchid.



Zusätzlich im Gewinn enthalten ist ein WOMAN Jahresabo. Ein ganzes Jahr lang erhalten Sie das WOMAN Print-Magazin inklusive exklusiver Produktproben, rund um die Uhr Zugriff auf das E-Paper samt Archiv sowie uneingeschränkten Zugang zu allen Artikeln auf woman.at. Dazu kommen Rabatte bei WOMAN Events und die Teilnahme an unseren wöchentlichen Gewinnspielen.

Das Gewinnspiel läuft bis 15. Oktober 2026. Wir drücken Ihnen die Daumen!