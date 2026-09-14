Healthy Leadership Event: Jetzt zwei Plätze gewinnen

Wie können wir Gesundheit, mentale Stärke und Leistungsfähigkeit langfristig fördern und welche Rolle spielt dabei moderne Führung?
Gemeinsam mit BIOGENA und Merkur Versicherung lädt WOMAN am 13. Oktober 2026 um 17 Uhr zu einem exklusiven Abend in die BIOGENA PLAZA in Wien ein. Unter dem Motto „Healthy Leadership“ dreht sich an diesem Abend alles um die Frage, warum Gesundheit zunehmend zu einer strategischen Führungsaufgabe wird. Im Fokus stehen Themen wie Longevity, Mental Health, High Performance und zukunftsorientierte Führung.
Mit dabei sind unter anderem Dr. Patrick Bantsich und Roman Daucher, die ihre Perspektiven und Erfahrungen in Keynotes und Impulsen teilen. Im anschließenden Expert werden unterschiedliche Blickwinkel zusammengeführt und Fragen aus dem Publikum aufgegriffen. Durch den Abend führt WOMAN Chefredakteurin Michaela Strachwitz.
Auch der persönliche Austausch kommt nicht zu kurz: In der besonderen Atmosphäre der BIOGENA PLAZA bleibt Zeit für Gespräche, Networking und das Entdecken verschiedener Erlebnisstationen rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Bei gesunden Snacks und Drinks lässt sich der Abend anschließend entspannt ausklingen.
WOMAN verlost zwei exklusive Einladungen inklusive Begleitung für diesen besonderen Abend.
Wann: 13. Oktober 2026, um 17 Uhr
Wo: BIOGENA PLAZA, Operngasse 8, 1010 Wien
Wer sich für Gesundheit, mentale Stärke und neue Perspektiven auf Führung interessiert, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.