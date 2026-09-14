Healthy Leadership Event: Jetzt zwei Plätze gewinnen

Wie können wir Gesundheit, mentale Stärke und Leistungsfähigkeit langfristig fördern und welche Rolle spielt dabei moderne Führung?

Gemeinsam mit BIOGENA und Merkur Versicherung lädt WOMAN am 13. Oktober 2026 um 17 Uhr zu einem exklusiven Abend in die BIOGENA PLAZA in Wien ein. Unter dem Motto „Healthy Leadership“ dreht sich an diesem Abend alles um die Frage, warum Gesundheit zunehmend zu einer strategischen Führungsaufgabe wird. Im Fokus stehen Themen wie Longevity, Mental Health, High Performance und zukunftsorientierte Führung.