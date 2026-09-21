Gewinnen Sie 1 von 3 exklusiven WOMAN DAY Preisen von idealo

Für die Handtasche im Blick: Die MCM Diamond Schultertasche in Cognac verbindet das ikonische Rauten-Muster des Münchner Kultlabels mit hochwertigem Leder, ein verlässlicher Begleiter für Büro, Städtetrip oder den Abend.

Für die perfekte Frisur: Der Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner – Straight+Wavy 8Jasper Plum) trocknet und stylt mit doppeltem Luftdruck schneller und präziser als sein Vorgänger, ganz ohne extreme Hitze.

Für den Kaffeegenuss zu Hause: Die De'Longhi La Specialista Arte Evo bringt mit integriertem Mahlwerk und aktiver Temperaturkontrolle italienisches Barista-Handwerk direkt in die eigene Küche.