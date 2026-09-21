Gewinnen Sie 1 von 3 exklusiven WOMAN DAY Preisen von idealo

Der perfekte Tag beginnt mit den richtigen Begleitern: einer Tasche, die zu jedem Look passt, einer Frisur, die hält, was sie verspricht und einem Kaffee, der wach macht und einfach gut schmeckt.
Unter allen Teilnehmenden verlost idealo:
MCM Diamond Schultertasche
Dyson Airwrap Multi-Haarstyler
De'Longhi La Specialista Arte Evo Kaffeemaschine
Ob unterwegs, beim Styling oder in der eigenen Küche: Alle drei Produkte stehen für Qualität, die man im Alltag spürt.
Das erwartet Sie:
Für die Handtasche im Blick: Die MCM Diamond Schultertasche in Cognac verbindet das ikonische Rauten-Muster des Münchner Kultlabels mit hochwertigem Leder, ein verlässlicher Begleiter für Büro, Städtetrip oder den Abend.
Für die perfekte Frisur: Der Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler und -trockner – Straight+Wavy 8Jasper Plum) trocknet und stylt mit doppeltem Luftdruck schneller und präziser als sein Vorgänger, ganz ohne extreme Hitze.
Für den Kaffeegenuss zu Hause: Die De'Longhi La Specialista Arte Evo bringt mit integriertem Mahlwerk und aktiver Temperaturkontrolle italienisches Barista-Handwerk direkt in die eigene Küche.
So nehmen Sie teil
idealo App downloaden:
Laden Sie die kostenlose idealo App herunter. Sie haben die App bereits auf Ihrem Smartphone? Perfekt, dann können Sie direkt loslegen.
Teilnehmen & Gewinnchance sichern: Öffnen Sie die WOMAN DAY Gewinnspiel-Story in der idealo App, klicken Sie auf „Jetzt teilnehmen" und füllen Sie das Teilnahmeformular mit Ihren Kontaktdaten aus. Schon landen Sie im Lostopf!
Daumen drücken!
Nach Ende des Gewinnspielzeitraums werden die Gewinner:innen per Zufallsprinzip ermittelt und anschließend kontaktiert.
Viel Glück! Einsendeschluss: 13.10.2026
Vergleichen lohnt sich doppelt!
Mit idealo können Sie Preise vergleichen und das beste Angebot für Ihre Lieblingsprodukte finden, und am WOMAN DAY mit etwas Glück sogar eines von drei Must-haves gewinnen. Aktuell sind die drei Modelle auf idealo.at bereits ab folgenden Preisen erhältlich:
MCM Diamond Schultertasche: ab 649 Euro
Dyson Airwrap Co-anda2x Multi-Haarstyler: ab 669 Euro
De'Longhi La Specialista Arte Evo Kaffeemaschine: ab 447 Euro
Über idealo
idealo internet GmbH ist eine im Jahr 2000 in Berlin gegründete Produktpreisvergleichsplattform, seit 2004 in Österreich aktiv und Mitglied im Handelsverband. Mit Millionen Angeboten tausender geprüfter Händler in Österreich hilft idealo Verbraucher:innen dabei, Produkte und Preise unabhängig zu vergleichen. idealo ist neben Österreich in fünf weiteren Ländern (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien) aktiv.