Resch&Frisch – Mein Gebäck für Zuhause

Mit Resch&Frisch kommt der Duft der Backstube direkt zu Ihnen nach Hause.

Wer träumt nicht davon, morgens aufzuwachen und vom Duft von frisch gebackenen Brot und goldbraunen Croissants begrüßt zu werden – ganz ohne das Haus zu verlassen? Mit dem System von Resch&Frisch wird dieser Traum Wirklichkeit. Das Gebäck von Resch&Frisch können Sie ganz einfach online oder telefonisch bestellen, tiefgekühlt nach Hause liefern lassen und jederzeit nach Bedarf fertig backen.