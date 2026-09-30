Gewinnen Sie 3x2 Tickets für das WOMAN Female Invest Event!

Beim WOMAN Female Invest Event am 16. Oktober schaffen wir gemeinsam mit WKO Finanzdienstleister einen kuratierten Rahmen, in dem Finanzwissen verständlich vermittelt, unterschiedliche Anlageformen eingeordnet und der direkte Austausch mit Expert:innen ermöglicht wird. Interaktive Workshops bieten zusätzlich die ideale Möglichkeit, praxisnahe Erfahrungen zu sammeln, um den ersten Schritt in Richtung Vermögensaufbau zu gehen.

Durch den Nachmittag führt uns außerdem die erfolgreiche Geschäftsführerin und Finanzexpertin Jasmin Soravia.