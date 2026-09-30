Gewinnen Sie 3x2 Tickets für das WOMAN Female Invest Event!

Frauen verfügen heute zunehmend über eigenes Vermögen und finanzielle Entscheidungsmacht. Gleichzeitig bleiben Geld- und Investmentfragen in vielen weiblichen Biografien oft lange eine Nebensache. Fehlende Orientierung und strukturelle Barrieren sind dabei entscheidende Faktoren.
Beim WOMAN Female Invest Event am 16. Oktober schaffen wir gemeinsam mit WKO Finanzdienstleister einen kuratierten Rahmen, in dem Finanzwissen verständlich vermittelt, unterschiedliche Anlageformen eingeordnet und der direkte Austausch mit Expert:innen ermöglicht wird. Interaktive Workshops bieten zusätzlich die ideale Möglichkeit, praxisnahe Erfahrungen zu sammeln, um den ersten Schritt in Richtung Vermögensaufbau zu gehen.
Durch den Nachmittag führt uns außerdem die erfolgreiche Geschäftsführerin und Finanzexpertin Jasmin Soravia.
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Für das WOMAN Female Invest Event verlosen wir 5x2 Tickets! Damit möchten wir aktiv ein starkes Zeichen für mehr Orientierung, Wissen und finanzielle Selbstbestimmung setzen.
Das Gewinnspiel läuft bis 7. Oktober 2026. Wir drücken Ihnen die Daumen!
DATUM: 16. Oktober 2026
UHRZEIT: 13 – 18 Uhr
LOCATION: Almanac Palais Vienna