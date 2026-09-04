Jasmin Soravia: So investieren Frauen richtig



Jetzt will ich’s genau wissen, dachte sich die Unternehmerin und begann eine umfassende Fortbildung. Zwei Jahre lang investierte Soravia Zeit und Geld, um sich wertvolle Skills anzueignen. Am Ende stand die Erkenntnis: Das Erlernte kann nicht nur für sie selbst, sondern auch für andere Frauen nützlich sein.

Und so begann die Unternehmerin, Workshops zu geben, und stellte schnell fest, dass es reichlich Bedarf dafür gab. Seit Anfang 2026 unterstützt Soravia mit ihrem Rendita-Projekt nun andere Frauen beim Thema Finance. „Man muss natürlich bereit sein, einen gewissen zeitlichen und finanziellen Einsatz zu zeigen“, sagt Soravia. Aber es lohne sich in jedem Fall. „Man kann gar nicht früh genug beginnen, sich mit dem Thema Investments zu beschäftigen. Und man muss dafür nicht über ein Millionenvermögen verfügen“, erklärt die Expertin. Wie viel man investiere, sei nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern dass man es tut. „Frauen sollten sich im Klaren sein, dass sich das Geld am Sparbuch inflationsbedingt auflöst“, sagt Soravia und hat noch einen anderen Rat: Man solle aus Perfektionsdrang nicht ewig zuwarten. „Wichtig ist, ins Tun zu kommen. Man muss nicht 100 Seminare besuchen, um mit Investments anzufangen.“

Für WOMAN gibt Jasmin Soravia in Zukunft handfeste Tipps, wie man sich am besten um sein Geld kümmert. Außerdem gibt es am 16. Oktober das WOMAN Female Invest-Event, bei dem die Unternehmerin durch das Programm führt. Wir sind jedenfalls gespannt und freuen uns auf die praktische Hilfestellung.