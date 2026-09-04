Jasmin Soravia: So investieren Frauen richtig

Die Unternehmerin Jasmin Soravia startet als WOMAN-Finanzexpertin und gibt Tipps für das richtige Investment.
Geschäftsführerin, Immobilien-Koryphäe und Finanzexpertin – das sind nur ein paar der wichtigsten Funktionen, mit denen Jasmin Soravia von sich reden macht. Die 54-jährige gebürtige Kärntnerin hat eine beachtliche Karriere hingelegt und kann im besten Sinne als umtriebig bezeichnet werden. Nachdem Soravia jahrelang an der Spitze verschiedener Immobilienfirmen stand, widmet sie sich mit der Initiative Rendita nun auch aktiv der Finanzbildung von Frauen. Die Idee dazu entstand aus persönlichen Erfahrungen und Umständen heraus. Während der Coronapandemie bemerkte die Geschäftsfrau, dass zwar ihr gesamtes berufliches Leben immer von Zahlen geprägt war, sie sich um ihre eigenen Investments aber gar nicht richtig gekümmert hatte. Nach ein paar enttäuschenden Erfahrungen mit Investmentbankern nahm Soravia die Dinge schließlich entschlossen selbst in die Hand.
Fundierte Fortbildung
Jetzt will ich’s genau wissen, dachte sich die Unternehmerin und begann eine umfassende Fortbildung. Zwei Jahre lang investierte Soravia Zeit und Geld, um sich wertvolle Skills anzueignen. Am Ende stand die Erkenntnis: Das Erlernte kann nicht nur für sie selbst, sondern auch für andere Frauen nützlich sein.
Und so begann die Unternehmerin, Workshops zu geben, und stellte schnell fest, dass es reichlich Bedarf dafür gab. Seit Anfang 2026 unterstützt Soravia mit ihrem Rendita-Projekt nun andere Frauen beim Thema Finance. „Man muss natürlich bereit sein, einen gewissen zeitlichen und finanziellen Einsatz zu zeigen“, sagt Soravia. Aber es lohne sich in jedem Fall. „Man kann gar nicht früh genug beginnen, sich mit dem Thema Investments zu beschäftigen. Und man muss dafür nicht über ein Millionenvermögen verfügen“, erklärt die Expertin. Wie viel man investiere, sei nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern dass man es tut. „Frauen sollten sich im Klaren sein, dass sich das Geld am Sparbuch inflationsbedingt auflöst“, sagt Soravia und hat noch einen anderen Rat: Man solle aus Perfektionsdrang nicht ewig zuwarten. „Wichtig ist, ins Tun zu kommen. Man muss nicht 100 Seminare besuchen, um mit Investments anzufangen.“
Für WOMAN gibt Jasmin Soravia in Zukunft handfeste Tipps, wie man sich am besten um sein Geld kümmert. Außerdem gibt es am 16. Oktober das WOMAN Female Invest-Event, bei dem die Unternehmerin durch das Programm führt. Wir sind jedenfalls gespannt und freuen uns auf die praktische Hilfestellung.