WOMAN x froots Checkliste: Die wichtigsten Fragen an Ihren Finanzpartner

Sich nicht vom Perfektionismus ausbremsen lassen

Je nach persönlicher Veranlagung kann das Vergleichen und Informieren im Finanzdschungel auch lähmen und überfordern. Das Gefühl, die „perfekte Entscheidung“ treffen zu wollen, kann dazu führen, dass man gar keine Entscheidung trifft.

Wer vor diesem Problem steht, profitiert oft davon, mit kleinen Schritten zu beginnen und sich vorzutasten. Wenn Sie nach Ihrem Recherche-Prozess nicht das Gefühl haben, die eine richtige Lösung für Ihr Anlageziel gefunden zu haben, dann ist die „richtige“ Lösung für Sie vielleicht auch, erst einmal mit kleineren Beträgen Erfahrungen zu sammeln. Sie müssen nicht mit einem Schlag Ihre gesamte finanzielle Situation neu aufstellen, sondern können schrittweise vorgehen.

Gibt es Interessenkonflikte? Wie steht es um die Unabhängigkeit?

Wenn Sie sich informieren, stellen Sie sich selbst – und idealerweise auch direkt der Person, bei der Sie sich informieren – die Frage nach Interessenkonflikten. Also: Wie verdient das Unternehmen bzw. die Ansprechperson Geld, und was sind die finanziellen Anreize?

Hier möchten wir besonders zwei Interessenkonflikte hervorheben:

• Provisionen von Verkäufer:innen – also den Anreiz, dass die Person, bei der Sie sich informieren, einen persönlichen Vorteil daraus hat, wenn Sie sich für eine Lösung mit hoher Provision entscheiden.

• Einschränkungen des Anlageuniversums – bei manchen Finanzdienstleistern darf eventuell nur in Eigenprodukte investiert werden oder in Produkte von Anbietern, mit denen es finanzielle Vereinbarungen gibt. Das kann die Möglichkeiten im Portfoliomanagement zu Ungunsten der Kund:innen einschränken.

Ganz wichtig: Falls es Interessenkonflikte gibt, heißt das nicht, dass eine Investmentlösung grundsätzlich schlecht ist. Aber Interessenkonflikte sollten immer offengelegt werden, damit Sie eine informierte Entscheidung treffen können.

Wie hoch sind die Produktkosten und Gebühren und wie werden sie berechnet?

Die Frage nach Kosten und Gebühren sollte eigentlich ganz einfach zu beantworten sein. Sind Kosten und Gebühren nicht transparent, hat das in den meisten Fällen den Grund, dass sie entweder nicht sonderlich attraktiv sind oder dass die Konditionen individuell verhandelbar sind.



Nach folgenden Gebühren und Kosten sollten Sie jedenfalls immer fragen, um zu wissen, ob sie anfallen:

• Depot- und Kontoführungsgebühren

• Transaktionsgebühren

• Order-Gebühren

• Verwaltungsgebühren

• Ausgabeaufschläge

• Performance-Gebühr

• Produktkosten der Wertpapiere

• Schließungsgebühren

Wird die KESt automatisch abgeführt?

Ein Thema, das vor allem relevant ist, falls Sie überlegen, mit Online-Brokern oder digitalen Vermögensverwaltungen zu investieren, ist die Frage nach der KESt – also, ob die KESt automatisch abgeführt wird und der Anbieter somit in Österreich „steuereinfach“ ist. Bei Anbietern, die nicht steuereinfach sind, müssen Sie sich sonst selbst um die Abführung der KESt kümmern.

Wie werde ich über meine Geldanlage informiert?

Eine weitere Frage, die Sie sich stellen sollten, betrifft die Information über den Stand Ihres Investments. Von jährlicher Verständigung per Brief bis hin zu tagesaktueller digitaler Darstellung gibt es ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Sie sollten vorab wissen, wie Sie Ihre Geldanlage verfolgen können.

Welche Art von Kundenkontakt und Support wird angeboten?

Bei jeder Geldanlage kommen im Laufe der Zeit Fragen oder Änderungswünsche auf. Klären Sie daher zu Beginn ab, welche Möglichkeiten Sie haben, mit dem Anbieter in Kontakt zu treten. Bekommen Sie eine persönliche Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner? Gibt es einen allgemeinen Support? Werden Ihre Anfragen über KI bearbeitet? Entstehen Kosten?

Verschaffen Sie sich ein Bild davon, wie die Kundenbeziehung gestaltet ist und welche Möglichkeiten für persönlichen Kontakt Ihnen offenstehen.

Fazit

Diese Liste ist lang und nicht abschließend, aber sie soll Ihnen helfen, gute finanzielle Entscheidungen zu treffen, mit denen Sie sich wohlfühlen. Wir freuen uns, wenn wir Sie dabei unterstützen können.

