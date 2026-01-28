Ursula Strauss & Sonja Brandtmayer über die Macht von Frauen und Finanzen

Wie schaffen wir es, dass wir über Geld endlich genauso selbstverständlich sprechen wie über Urlaube, Beziehungen oder Selfcare? Unter dem Motto „Frau sorgt vor“ hat die Wiener Städtische eine Kampagne gelauncht, die genau das thematisiert und Frauen dazu aufruft, ihre finanzielle Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. „Ich wollte nie wieder in meinem Leben abhängig sein“, so Ursula Strauss beim WOMAN ELEVATE Circle im 20. Stock des Wiener Ringturms. Als Spokeswoman der aktuellen Werbekampagne der Wiener Städtischen ist ihr das Thema auch ein persönliches Anliegen: „Als ich noch sehr jung war, habe ich Geld rausgeschmissen, das ich nicht hatte.

Damals habe ich wirklich die Kontrolle verloren, auch weil ich keine Ahnung hatte, wie man damit umgeht. Es war ein einschneidendes Erlebnis, das mich gelehrt hat, zu wirtschaften, weil ich nicht will, dass mir das jemals wieder passiert.“ Sonja Brandtmayer unterstreicht die Erfahrung von Strauss: „Finanzielle Unabhängigkeit ist kein Luxus, sondern Lebensqualität.“ Ein Gespräch zwischen persönlichen Perspektiven und gesellschaftspolitischem Appell.